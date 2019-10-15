Україна – Португалія: Пятов краде шоу в Роналду, наші люди знову в топ-5 гравців Євро – оцінки за диво-вихід на ЧЄ-2020

Збірна України здолала Португалію, вигравши свій 6-й з 7-и матч відбору Євро-2020, достроково кваліфікувавшись у фінальну частину з першого місця, що вже стає добрим фірмовим знаком (згадайте Лігу націй). Час віддати належне, але й трохи покритикувати наших героїв.

"Футбол 24" оцінює роботу футболістів і тренерського штабу в цьому матчі. Максимальний бал – 10. Україна обіграла Португалію, чинних чемпіонів Європи, які цілком награли на перемогу – за очікуваними голами (xG) господарі поступилися 1,46 на 2,41. З іншого боку середня дистанція наших ударів (10,3 метра) майже вдвічі ближча, ніж португальців. Українці вже нікуди не дінуться з першого місця, однак тепер у команди Шевченка нова мета – зберегти місце в першому кошику посіву турніру. Наразі синьо-жовті взагалі його очолюють (19 очок за 7 турів – це вам не жарти), але все ще може трапитися. На полі Сербії в заключному матчі Європейської кваліфікації потрібно як мінімум не програти.

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Голкіпер

Андрій Пятов – 10

Він зробив це вдруге. Якщо у Португалії капітан збірної України видав 8 сейвів, то цього разу всі 9, хоча тоді мінімально більше дозволили влучати у площину його воріт ударами з меж штрафного. Без Пятова не було б цих 4-х очок у битвах з головним фаворитом нашої групи, а зараз ми б не вихід на Євро-2020 святкували, а з тривогою очікували сербського виїзду. Так, у багатьох випадках португальці могли б і краще пробивати, але кіпер Шахтаря відіграв напрочуд надійно і чисто. Плюс 1,41 xG нереалізованого в суперника – це майже рівно стільки ж, скільки створила українська атака.

Крім того, Пятов здійснив 5 суперсейвів і виконав 97% точних пасів, а в його 61 ТТД лише 3% браку. За версією відомого статистичного порталу, українець увійшов у топ-5 гравців туру відборі Євро-2020 (всі інші грають в АПЛ, до слова), набравши 380 пунктів, а загалом йому немає рівних за відсотком парируваних ударів (феноменальні 95%). Це вже другий такий випадок з нашими футболістами за 4 дні. Після 7-го матчдня Європейської кваліфікації квінтет найкращих європейців замкнув Руслан Маліновський завдяки феєричній грі проти Литви.

Захисники

Олександр Караваєв – 7

Якісь дивовижні перетворення відбуваються з тим, кого не розглядають як гравця основи в Динамо. Зіграв традиційно продуктивно на атаку, допомагаючи створювати простір на правому фланзі. Здійснював ривки, відсуваючи гру від власних воріт, навіть граючи в меншості, за що йому додатковий бал. Караваєв дозволив себе тричі пройти на дриблінгу, зате 2 рази вигравав відбір і зробив 5 перехоплень. Серед захисників виконав найбільше техніко-тактичних дій, але показав найгірший відсоток виграних єдиноборств (4 з 10). Найкращий в обороні за кількістю (43) і точністю пасів (91%), передачами у фінальну третину (11), а також підбираннями (5).

Сергій Кривцов – 6,5

Разом з партнером по Шахтарю Марлосом надав Яремчуку ідеальні умови для швидкого взяття воріт. Другий найкращий серед польових гравців збірної за браком (лише 12%). Лідер за перехопленнями (8) і виносами. Виграв усі 4 єдиноборства, зокрема, ключове у чужому штрафному. Не вступив у жодний відбір, що для центрбека команди, яка дозволила 24 удари, неприйнятна розкіш.

Микола Матвієнко – 6

Старався, припустився найменшого браку (11%), але не вразив. Команда Шевченка відчувала величенькі проблеми з виходом з-під високого пресингу, і центрбеки Шахтаря знову показали свою вразливість у цьому компоненті. Матвієнко міг забивати третій, але відверто розгубився після рикошету у воротарському Патрісіу. Зробив найменший внесок в атакувальну гру і не надто перешкоджав португальцям при обороні.

Віталій Миколенко – 6,5

На плечі 20-річного динамівця лягало найбільше єдиноборств серед захисників (15, третій загалом у господарів). Виграв 8 дуелей, також 3-й показник. Не дав розгулятися Семеду і Бернарду Сілві, хоча йому дуже допомагали Зінченко і Яремчук. Віддав таку гольову цукерочку, що навіть Ярмоленко визнав – заслужено отримав би порцію образ, якби не реалізував ТАКЕ. Це був асист з розряду тих, коли ти все життя граєш у топ-чемпіонаті. А його порятунок після удару Роналду і добивання Пепе? Ціною травми зробив усе, щоб суперник не забив. Виконав 8 передач у фінальну третину. Забагато браку (25%), більше лише у тріо гравців атаки. Найгірша точність пасу (79%) також зменшує оцінку.

Півзахисники

Тарас Степаненко – 5

Найгірший гравець матчу, за підрахунками Instat, хоча йому дуже допоміг у цьому арбітр АПЛ Тейлор, який за якихось 8 місяців примудрився двічі вилучити опорника Шахтаря спочатку на клубному рівні, тепер і в збірній. Коли хвилеріз виграє лише 33% єдиноборств (2 з 6), команді стає дуже важко – другий найгірший показник у матчі. Жодного вдалого відбору з 4-х спроб. Степаненко не заслуговував на червону (обидві жовті викликають великі питання), але і без неї геть не вразив.

Олександр Зінченко – 6

Багато-багато відпрацьовування на оборону. Можливо, через це здивував відверто поганим як для себе пасом (83%, 3-й найгірший серед гравців основи). Замість кількох гострих контратак привозив зустрічні випади, які приносили відчутні проблеми захисту. З іншого боку став найкращим за перехопленнями (8), здійснив найбільше відборів серед центральних півзахисників і групи атаки (3 з 5) – тільки в Миколенка більше (4 з 9). Був успішнішим у єдиноборствах, ніж Степаненко і Маліновський (63%).

Руслан Маліновський – 7

Наш 2-й найкращий польовий гравець. Лідер за гострими передачами (2), підбираннями (7) і виграними єдиноборствами (10), поступився лише Ярмоленку за пасами у фінальну третину (13 проти 14) та успішними дуелями в атаці (5 проти 8). Найбільше ТТД у команді з відчутним відривом (91). Найбільше вів гру України, перехопивши прапор у Зінченка. Моментами загравався, зокрема, і на своїй половині поля. Дає м'ячам часто проходити через себе (найменше перехоплень, якщо не враховувати Марлоса).

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Вінгери

Андрій Ярмоленко – 7,5

Найкращий польовий гравець збірної, за версією Instat. І це, незважаючи на 33% браку. Здійснив 6 ТТД у штрафному португальців – абсолютний лідер також за виграними в атаці єдиноборствами (8) і передачами у фінальну третину (14). Ділить 1-е місце за створеними моментами (2) та ударами (2). Свій момент реалізував холоднокровно, але міг карати суперника ще двічі. Віддав усі сили і навіть більше, коли команда залишилась в меншості, але в обороні програв майже всі єдиноборства, вигравши одне.

Марлос – 5,5

Як і під час першого матчу проти Португалії, провалився. Хоча цього разу в нього була специфічна роль, яка приносила користь команді без його активних дій. І все ж вінгер Шахтаря виграв лише 14% єдиноборств та й загалом почувався не дуже комфортно. У тих моментах, де в УПЛ він обігрує і пробиває або створює момент партнерам, втрачав м'ячі. Водночас дуже гостро виконував стандарти, а перша його подача привела до забитого м'яча. Досить швидка заміна напрошувалася: замало магії і класу, які проявляє в Шахтарі, такий собі помічник у відборі, фізично не витримував високого темпу гостей.

Форвард

Роман Яремчук – 7

Браво за дії на лівому фланзі атаці (зокрема, без м'яча), допомогу обороні та відмінне гольове відчуття, забивши зовні легкий гол. Стали в пригоді тренерські рішення наставника Гента, які використав собі й Андрій Шевченко. Увійшов у топ-3 польових гравців збірної, на думку Instat, незважаючи на солідний брак (28%, гірше тільки в Ярмоленка) і те, що став другим найгіршим за відсотком успішних єдиноборств (33%). Створив 1 момент, двічі влучив у площину воріт (лідер у нас) і віддав 6 передач у фінальну третину поля

Вихід з лави запасних

Євген Коноплянка – 6

Гідно вийшов у непростий період гри. Виграв відразу 67% єдиноборств (4 з 6), другий показник серед наших. Його 2 перехоплення – це найкращий результат серед атакувальної групи, хоча відіграв лише 34 хвилини. Встиг виграти 4 єдиноборства в атаці (більше тільки в Маліновського та Ярмоленка). Запоров тонкий пас Маліновського, надто просто програвши дуель Пепе перед виходом на воротаря. Дуже скупо в нападі, але в меншості у нього були зовсім інші функції і завдання.

Віктор Коваленко – 6

Загалом впорався, вийшовши на місце Степаненка замість єдиного номінального форварда. Виконав 14 пасів, ставши найкращим польовим гравцем за їхньою точністю. Зіграв досить надійно і навіть встиг виграти дуель в атаці та зайти у чужий штрафний. Виконав удвічі більше передач у фінальну третину (4), ніж Коноплянка.

Ігор Пластун – без оцінки

Не мав часу чимось відзначитись з позитивного чи негативного боку.

Тренер

Андрій Шевченко – 8,5

Кілька блискучих ходів атакувального плану дозволили переграти Сантуша. Швидкі нокдауни, блискучі рішення щодо Караваєва, Миколенка і Яремчука в основі замість Болбата, Соболя і Мораєса. Тактика з Марлосом у ролі форварда, яка спочатку шокувала його ж підопічних, а потім дала себе показати нашому дуету Яр-Яр. Постійно у грі, підказував підопічним, тиснув на суддів, аби ті не доводили гру до безглуздя. Можливо, варто було замінити Ярмоленка, який уже ледь ноги волочив, на Циганкова, аби освіжити гру попереду. Однак проблеми Миколенка наприкінці зустрічі та необхідність швидкої заміни виправдали рішення Шевченка. Тактичний вихід Коноплянки, який вміло притримував м'яч і гасив темп, довіра Коваленку, який зовсім не зіпсував каші.

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