Миколенко попал в сферу интересов Фенербахче – защитника Динамо просматривали на матче Украины против Португалии, – СМИ

Левый защитник Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко заинтересовал гранда турецкого футбола – Фенербахче.

Скауты турецкого клуба посетили матч отбора на Евро-2020 между Украиной и Португалией, чтобы оценить игру латераля киевлян, информирует Milliyet.

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Фенербахче активно ищет замену для своего левого защитника Хасана Али, и именно Миколенко является их приоритетной целью. "Канарейки" продолжат следить за украинцем и зимой могут начать переговоры с Динамо по трансферу. Ориентировочная цена Миколенко – 6 миллионов евро. Летом пресса писала об интересе к 20-летнему латералю со стороны Милана, однако итальянцы не предпринимали активных попыток подписать игрока киевского клуба.

Напомним, именно Миколенко отличился ассистом в моменте с победным голом Андрея Ярмоленко в ворота Португалии.

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