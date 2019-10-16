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Миколенко попал в сферу интересов Фенербахче – защитника Динамо просматривали на матче Украины против Португалии, – СМИ

11:05 56 Читати українською
Миколенко попал в сферу интересов Фенербахче – защитника Динамо просматривали на матче Украины против Португалии, – СМИ
Миколенко против Нелсона Семеду / Футбол 24

Левый защитник Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко заинтересовал гранда турецкого футбола – Фенербахче.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

Скауты турецкого клуба посетили матч отбора на Евро-2020 между Украиной и Португалией, чтобы оценить игру латераля киевлян, информирует Milliyet.

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Фенербахче активно ищет замену для своего левого защитника Хасана Али, и именно Миколенко является их приоритетной целью. "Канарейки" продолжат следить за украинцем и зимой могут начать переговоры с Динамо по трансферу. Ориентировочная цена Миколенко – 6 миллионов евро. Летом пресса писала об интересе к 20-летнему латералю со стороны Милана, однако итальянцы не предпринимали активных попыток подписать игрока киевского клуба.

Напомним, именно Миколенко отличился ассистом в моменте с победным голом Андрея Ярмоленко в ворота Португалии.

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Украина - Португалия Сборная Украины Главное Виталий Миколенко Виталий Миколенко Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Фенербахче Фенербахче Трансферы
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