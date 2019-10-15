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Шевченко "винен" у всіх перемогах, або Хто зловтішається тріумфом України: реакція соцмереж на матч з Португалією

14:00 7847 Читать на русском
Шевченко "винен" у всіх перемогах, або Хто зловтішається тріумфом України: реакція соцмереж на матч з Португалією
Треба "розмотати" чемпіонів Європи? Набирайте / Фото Футбол 24
Юрій Федина Юрій Федина

Збірна України подарувала вболівальникам справжнє футбольне свято, обігравши Португалію (2:1) в рамках відбору до Євро-2020. Лише лінивий не висловив своє захоплення командою Шевченка у соцмережах.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

Національна команда України здійснила справжній подвиг, достроково виборовши путівку на Євро-2020. Мало того, "Синьо-жовта" дружина гарантувала собі перше місце у групі B та залишила "ковтати пилюку" чинного чемпіона турніру. Матч 8-го раунду кваліфікації проти Португалії видався надемоційним не лише завдяки подіям на полі, а і через переповнені трибуни НСК Олімпійський, де вболівальники просто шаленіли. Через надмірний викид емоцій під час матчу фанатам залишалось лише обезсилено подякувати збірній та її наставнику після гри за весь кайф, який вони подарували Україні.

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Відомий коментатор Дмитро Джулай традиційно стримано та лаконічно поділився враженнями від пройденого шляху нашої команди у кваліфікації.

Його колега (поки у відпустці/відставці) Віктор Вацко натомість не шкодував знаків оклику, розкидаючись словами подяки тренерському штабу та гравцям "синьо-жовтих".

Чарівна ведуча програми "Профутбол" Олександра Лобода вважає, український володар "Золотого м'яча-2004" – кращий за 5-разового, португальського.

"Осінь тепла, як весна – досі виглянув із нашого вікна. Нам дає надію." – співає Святослав Вакарчук у своїй однойменній пісні. Ось тепер і вся Україна разом із лідером гурту Океан Ельзи надіється на успішний виступ національної команди на Євро-2020.

Екс-президент України Петро Порошенко ніколи не уникав можливості привітати наших спортсменів із новими досягненнями. Перемога команди Шевченка – не стала виключенням.

Чинний глава держави Володимир Зеленський взяв приклад зі свого попередника і також долучився до привітань, приурочивши перемогу над Португалією до Дня захисника України.

Воротар національної команди Андрій Лунін, хоч і не зіграв у жодному з двох останніх матчів, але тепло називає колег по збірній сім'єю.

Щоб розбавити парад слів вдячності – ловіть Зінченка з логічним питанням до Бернарду Сілви. Нагадаємо, майже щотижня на Футбол 24 виходять топові мемаси щодо найактуальніших подій.

Поздравляем сб.Украины с заслуженной победой и выходом на Евро-2020 Сб. Украина выглядела сильнее чемпионов Европы Красавцы #футбольныйюмор #евро2020 #сбукраины #сбпортугалии #роналду #шевченко #апл #упл #рпл #новостифутбола #футбольчик #мемы #юмор #зинченко #мемыпрофутбол #футбольныемемы #матч #футбольныеновости #soccer #footballmemes #footballnews #championsleague #euro2020 #ukraine #shevchenko #cr7 #cristianoronaldo #ronaldo

Допис, поширений Футбольные мемы "ФутБоль" (@football_memes_rocknroll)

Легенда легкої атлетики Сергій Бубка залишився вражений атмосферою на НСК Олімпійський під час тріумфу наших хлопців.

Перемога України спровокувала конфлікт між двома коментаторами Вадимом Скічком та Кирилом Крутороговим. Перший відмітив, що у команді Шевченка та Португалії однакова кількість етнічних бразильців. Коментатор каналів Футбол 1/2 оцінив такий випад, як зловтішання над перемогою національної команди.

Джамала також не могла сидіти вдома, коли національна команда захищала честь країни, як це робила співачка на Євробаченні у 2016-му. Варто відзначити, що тоді співачка перемогла у конкурсі. Може це знак для збірної України?

2-1 #ukraine #ukraineportugal

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Український борець Жан Беленюк в компанії легенди Шахтаря Даріо Срни спостерігав за матчем з трибун НСК Олімпійський.

Журналіст Євген Зінченко відзначив, що національна команда нарешті зуміла продемонструвати сучасний футбол протягом усієї кваліфікації.

Відомий ведучий та шоумен Анатолій Анатоліч приписав усі головні футбольні перемоги України Андрію Шевченку. Пригадавши здобутки Шеви у статусі гравця.

Як не крути, а всі головні перемоги останніх 25 років пов'язані з @andriyshevchenko ️Перемога над Барселоною 1997 року ️Гол Філімонову від Шевченка зі штрафного(пам'ятаєте?) ️Перемога над Шведавми на домашньому Євро ідубль Андрія! ️І ось історична перемога над чемпіонами Європи і вихід на Євро! І знову Шевченко! Дякую за емоції останні 25 років! І найцікавіше попереду!

Допис, поширений Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)

Портал Брутальний футбол не залишив без уваги слова Андрія Шевченка: "Побачив на полі 11 левів, які билися до кінця".

Україна – Португалія: героїчний вихід на Євро-2020 з 1-го місця – футбольні кіборги, кайф, гордість і нефартовий Роналду

blog_ava
Україна – Португалія: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка
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Теги
Євро-2020 Україна Україна Збірна України Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Україна - Португалія Статті Андрій Лунін Андрій Лунін Юрій Федина Андрій Шевченко Андрій Шевченко Віктор Вацко Роман Яремчук Роман Яремчук Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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