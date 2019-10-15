Шевченко "винен" у всіх перемогах, або Хто зловтішається тріумфом України: реакція соцмереж на матч з Португалією

Збірна України подарувала вболівальникам справжнє футбольне свято, обігравши Португалію (2:1) в рамках відбору до Євро-2020. Лише лінивий не висловив своє захоплення командою Шевченка у соцмережах.

Національна команда України здійснила справжній подвиг, достроково виборовши путівку на Євро-2020. Мало того, "Синьо-жовта" дружина гарантувала собі перше місце у групі B та залишила "ковтати пилюку" чинного чемпіона турніру. Матч 8-го раунду кваліфікації проти Португалії видався надемоційним не лише завдяки подіям на полі, а і через переповнені трибуни НСК Олімпійський, де вболівальники просто шаленіли. Через надмірний викид емоцій під час матчу фанатам залишалось лише обезсилено подякувати збірній та її наставнику після гри за весь кайф, який вони подарували Україні.

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Відомий коментатор Дмитро Джулай традиційно стримано та лаконічно поділився враженнями від пройденого шляху нашої команди у кваліфікації.

У цьому циклі команда поступово ставала такою, якою хотів її бачити тренерський штаб. Вітаю усіх із виходом збірної на чемпіонат Європи. — Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) October 14, 2019

Його колега (поки у відпустці/відставці) Віктор Вацко натомість не шкодував знаків оклику, розкидаючись словами подяки тренерському штабу та гравцям "синьо-жовтих".

Ми - на Євро-2020!!! Я пишаюся нашою збірною! Я пишаюся стилем футболу, яким вона впевнено пройшла кваліфікацію! Я пишаюся нашим головним тренером Андрієм Шевченком і його штабом! Слава Україні!!! — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) October 14, 2019

Чарівна ведуча програми "Профутбол" Олександра Лобода вважає, український володар "Золотого м'яча-2004" – кращий за 5-разового, португальського.

"Осінь тепла, як весна – досі виглянув із нашого вікна. Нам дає надію." – співає Святослав Вакарчук у своїй однойменній пісні. Ось тепер і вся Україна разом із лідером гурту Океан Ельзи надіється на успішний виступ національної команди на Євро-2020.

Щоб розбавити парад слів вдячності – ловіть Зінченка з логічним питанням до Бернарду Сілви. Нагадаємо, майже щотижня на Футбол 24 виходять топові мемаси щодо найактуальніших подій.

Легенда легкої атлетики Сергій Бубка залишився вражений атмосферою на НСК Олімпійський під час тріумфу наших хлопців.