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ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ ШАХТАР - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамо – Олександрія: післяматчева прес-конференція Володимира Шарана

19:49 1148 Читать на русском
Динамо – Олександрія: післяматчева прес-конференція Володимира Шарана
Володимир Шаран / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував поразку від Динамо у матчі 25-го туру чемпіонату України.

15’ Віталій Буяльський
20’ Назарій Русин
65’ Віталій Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Віталій Буяльський
 
Дмитро Гречишкін 32’
Каспарс Дубра 56’
15’ Віталій Буяльський
20’ Назарій Русин
32’ Дмитро Гречишкін
56’ Каспарс Дубра
65’ Віталій Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Віталій Буяльський

"Сподівалися на інший рахунок. Їхали до Києва, щоб показати хорошу гру та здобути кращий результат. На жаль, пропустили два м'ячі з 11-метрових, і лише тоді хлопці почали виконувати те, що від них вимагалося.

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Грали дійсно непогано, могли навіть зрівняти рахунок у першому таймі. По перерві також діяли непогано, почали пресингувати суперника, вище зустрічати. Однак вилучення зіграло свою роль – вдесятьох команда не впоралася зі свіжими гравцями Динамо, які вийшли на заміну. Підсумок, звичайно, негативний, але є моменти, які допоможуть нам у поєдинку з Десною.

Багато фолів і карток? Я грубої гри не побачив. Так трактував Віталій Романов. Вважаю, що він все правильно робив. Була жорстка гра, але не груба. Картки – особисті помилки гравців. Хтось не встигав, хтось був хитрішим у штрафному майданчику. Це призвело до трьох пенальті. Ну і вилучення. Дубра – досвідчений гравець. Так сталося, це футбол.

Сьогодні центральні захисники зіграли ненайкращий матч. Звичайно, будуть зміни перед наступною грою. До опорної зони претензій не маю. Динамо забивало звідти, але вже після того, як ми залишилися у меншості", – сказав Шаран після матчу у форматі Zoom.

Нагадаємо, після 25-ти турів Динамо набрало 49 очок і піднялось на другу сходинку турнірної таблиці УПЛ, Олександрія з 43-ма балами – п'ята.

Динамо розтрощило Олександрію в надрезультативному матчі УПЛ з трьома пенальті та вилученням

Джерело: Футбол 24
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16:50
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Динамо - Олександрія Динамо Динамо Олександрія Олександрія УПЛ Володимир Шаран Володимир Шаран Каспарс Дубра Каспарс Дубра Віталій Романов
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