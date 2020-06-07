Динамо – Олександрія: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко прокоментував перемогу над Олександрією у матчі 25-го туру чемпіонату України.

"Говорити, що сама гра і результат були для нас дуже важливі, це не сказати нічого. Особливо після програшу у минулому турі Донецьку. Хлопці були сповнені бажання і впевненості, щоб довести, що та поразка була випадковою. Тому настрій був дуже хороший.

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Ми знаємо Олександрію як добротну команду з характером, силову, організовану, тому у жодному разі не можна було поступитися їм в цих компонентах. Що ми й намагалися робити. Якщо говорити про саму гру, то після рахунку 2:0 ми трішки відпустили ситуацію, дали Олександрії шанс повернутися у гру. Цього не потрібно було робити – мали грати в такій же манері, не давати шансів Олександрії, бо це бойова команда з характером.

У другому таймі ми продовжували діяти на тих же швидкостях. Коли отримали більшість, хлопці не зупинилися, не грали на утримання рахунку і, попри дуже жарку погоду, продовжували йти вперед, створювати моменти. Дуже добре, що ці моменти вдалося реалізувати. Відсутність ігрового ритму, погодні умови та вилучення поставили Олександрію в скрутну ситуацію.

У Вербіча було невеличке отруєння. Якби дуже було потрібно – він зміг би вийти, але здоров'я перед усім. Попереду ще дуже багато матчів. Я вважаю, що 5 замін – хороше нововведення. До того ж погода різко змінилася. Раніше ми не тренувалися, або тренувалися мало, а тепер потрібно грати. Спека шкодить гравцям, яким і так важко втримувати ігровий ритм. Тому це конструктивне рішення. Здоров'я футболістів повинно враховуватися.

Ми шукаємо різноманіття в атаці. Щоб розхитати оборону, потрібно використовувати і фланги, і середину. Де ми відчули слабину в Олександрії – туди й тиснули. Особливо після того, як суперник залишився в меншості. Їм було дуже важко – практично неможливо – контролювати фланги.

Беніто гратиме більше, коли ми побачимо відповідну готовність і зрозуміємо всі його можливості. Напевно, неможливо під час карантину, коли просто бігали по 3-4-5 людей, дізнатися, наскільки готовий кожен футболіст. Ми даємо йому невеличкі шанси та продовжуємо стежити. Обов'язково даватимемо йому більші шанси, щоб він себе показав, а ми зрозуміли, на що він здатен у грі", – сказав Михайличенко після матчу у форматі Zoom.

Нагадаємо, після 25-ти турів Динамо набрало 49 очок і піднялось на другу сходинку турнірної таблиці УПЛ, Олександрія з 43-ма балами – п'ята.

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