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Зоря – Колос – 1:0 – відео гола та огляд матчу

21:03 367 Читать на русском
Зоря – Колос – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Зоря – Колос / Фото ФК Зоря

Зоря приймала Зорю в рамках 25-го туру чемпіонату України. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

13’ Владислав Кабаєв
 
Олег Кожушко 65’
13’ Владислав Кабаєв
65’ Олег Кожушко

Вже на 13-й хвилині господарі святкували взяття воріт, влучним ударом відзначився форвард луганців Владислав Кабаєв.

Шахтар – Десна – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Лише у другому таймі Колос зміг мінімально вирівняти малюнок гри, але зачепитись бодай за одне очко гостям не вдалось.

Зоря закріпилась на другому місці, випереджаючи Динамо на три очки, але у киян ще є гра в запасі. Колос розташувався на 6-й сходинці.

Зоря в більшості перемогла Колос та вийшла на чисте друге місце в УПЛ

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Відеоновини Зоря - Колос Зоря Зоря Колос Колос
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