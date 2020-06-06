Зоря – Колос – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Зоря приймала Зорю в рамках 25-го туру чемпіонату України. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Вже на 13-й хвилині господарі святкували взяття воріт, влучним ударом відзначився форвард луганців Владислав Кабаєв.

Шахтар – Десна – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Лише у другому таймі Колос зміг мінімально вирівняти малюнок гри, але зачепитись бодай за одне очко гостям не вдалось.

Зоря закріпилась на другому місці, випереджаючи Динамо на три очки, але у киян ще є гра в запасі. Колос розташувався на 6-й сходинці.

Зоря в більшості перемогла Колос та вийшла на чисте друге місце в УПЛ