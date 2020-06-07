Динамо – Олександрія – 5:1 – відео голів і огляд матчу

Динамо розгромило Олександрію в матчі 25 туру поновленої УПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів поєдинку Динамо – Олександрія.

Головним героєм першого тайму став арбітр Віталій Романов. Спочатку він призначив два пенальті у ворота Олександрії (Буяльський реалізував першу спробу лише з добивання), а перед перервою віддав половину "боргу" – з "позначки" забили і гості.

Динамо розтрощило Олександрію в надрезультативному матчі УПЛ з трьома пенальті та вилученням

Другий тайм також не минув без важливого рішення судді. Центрбек Олександрії Дубра отримав другу жовту, позбавивши партнерів надій на камбек. Довелося терпіти розгром. Миколенко збільшив перевагу Динамо до двох голів, а побиття підсумували Буяльський і Де Пена – 5:1.