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ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ ШАХТАР - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамо – Олександрія – 5:1 – відео голів і огляд матчу

20:10 1360 Читать на русском
Динамо – Олександрія – 5:1 – відео голів і огляд матчу
Динамо – Олександрія – 5:1 – відео голів і огляд матчу

Динамо розгромило Олександрію в матчі 25 туру поновленої УПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів поєдинку Динамо – Олександрія.

15’ Віталій Буяльський
20’ Назарій Русин
65’ Віталій Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Віталій Буяльський
 
Дмитро Гречишкін 32’
Каспарс Дубра 56’
15’ Віталій Буяльський
20’ Назарій Русин
32’ Дмитро Гречишкін
56’ Каспарс Дубра
65’ Віталій Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Віталій Буяльський

Головним героєм першого тайму став арбітр Віталій Романов. Спочатку він призначив два пенальті у ворота Олександрії (Буяльський реалізував першу спробу лише з добивання), а перед перервою віддав половину "боргу" – з "позначки" забили і гості.

Динамо розтрощило Олександрію в надрезультативному матчі УПЛ з трьома пенальті та вилученням

Другий тайм також не минув без важливого рішення судді. Центрбек Олександрії Дубра отримав другу жовту, позбавивши партнерів надій на камбек. Довелося терпіти розгром. Миколенко збільшив перевагу Динамо до двох голів, а побиття підсумували Буяльський і Де Пена – 5:1.

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Динамо розтрощило Олександрію в надрезультативному матчі УПЛ з трьома пенальті та вилученням
18:51
9639
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Динамо - Олександрія Динамо Динамо Олександрія Олександрія УПЛ Відеоновини
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