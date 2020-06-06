Шахтар – Десна – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Шахтар обіграв Десну в 25-му турі УПЛ. Марлос оформив дубль та не забив пенальті. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Десна на "Футбол 24".

Поєдинок Шахтар – Десна стартував на НСК Олімпійський о 17:00. "Гірники" відкрили рахунок вже на 4-й хвилині завдяки голу Фернандо Педро – бразилець ударом в дальній кут замкнув пас Додо. В середині тайму Марлос отримав шикарну нагоду подвоїти перевагу Шахтаря, але не зумів реалізувати пенальті. Євген Паст потягнув удар хавбека збірної України.

Шахтар втримав перемогу над Десною в матчі з п'ятьма голами та двома пенальті

Втім, вже за хвилину Марлос виправився, зробивши рахунок 2:0. Практично тут же Десна скоротила відставання – Матвієнко зіграв рукою, а Фаворов з пенальті переграв Трубіна. Цей гол став останнім у першому таймі.

По перерві Марлос оформив дубль, вдало зігравши на добиванні. Підопічні Олександра Рябоконя змогли відповісти лише одним м'ячем – на останніх хвилинах гри відзначився Будківський.

Шахтар набрав 65 очок та відірвався від Зорі на 16 пунктів. Для чемпіонства "гірникам" потрібно виграти ще 2 гри.