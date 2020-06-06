toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ДЕСНА ДИНАМО БАВАРІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар – Десна – 3:2 – відео голів та огляд матчу

19:47 488 Читать на русском
Шахтар – Десна – 3:2 – відео голів та огляд матчу
Шахтар – Десна – відео голів і огляд матчу 6 червня 2020 / ФК Шахтар

Шахтар обіграв Десну в 25-му турі УПЛ. Марлос оформив дубль та не забив пенальті. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Десна на "Футбол 24".

4’ Педро Фернандо
26’ Марлос
51’ Марлос
 
Денис Фаворов 32’
Пилип Будківський 88’
4’ Педро Фернандо
26’ Марлос
32’ Денис Фаворов
51’ Марлос
88’ Пилип Будківський

Поєдинок Шахтар – Десна стартував на НСК Олімпійський о 17:00. "Гірники" відкрили рахунок вже на 4-й хвилині завдяки голу Фернандо Педро – бразилець ударом в дальній кут замкнув пас Додо. В середині тайму Марлос отримав шикарну нагоду подвоїти перевагу Шахтаря, але не зумів реалізувати пенальті. Євген Паст потягнув удар хавбека збірної України.

Шахтар втримав перемогу над Десною в матчі з п'ятьма голами та двома пенальті

Втім, вже за хвилину Марлос виправився, зробивши рахунок 2:0. Практично тут же Десна скоротила відставання – Матвієнко зіграв рукою, а Фаворов з пенальті переграв Трубіна. Цей гол став останнім у першому таймі.

По перерві Марлос оформив дубль, вдало зігравши на добиванні. Підопічні Олександра Рябоконя змогли відповісти лише одним м'ячем – на останніх хвилинах гри відзначився Будківський.

Шахтар набрав 65 очок та відірвався від Зорі на 16 пунктів. Для чемпіонства "гірникам" потрібно виграти ще 2 гри.

blog_ava
Шахтар втримав перемогу над Десною в матчі з п'ятьма голами та двома пенальті
18:53
2873
Теги
Відеоновини УПЛ Шахтар Шахтар Десна Десна Шахтар - Десна
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
22
хв
Олімпік
14:00
Маріуполь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук