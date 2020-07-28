"Міг би не працювати 2 тисячі років": зарплата Луческу в Динамо – змінені цифри в інсайдах румунських ЗМІ

Раніше повідомляли, що Луческу заробить ледь не 3 млн євро в Динамо за кожен рік свого контракту. Однак відразу кілька джерел в Україні висловили скепсис щодо цих солідних цифри (у збірній Туреччині Містер отримував 2,5 млн за сезон). Румунські ЗМІ також вважають суми перебільшеними, навіть з врахуванням всіх можливих бонусів за успішні виступи в чемпіонаті України та Лізі чемпіонів.

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Телеканал DigiSport повідомив свій ексклюзив. Чиста зарплата Луческу в Динамо – це лише 1,2 мільйона євро за рік, тобто менше половини від того, що отримував у своїй останній команді, не кажучи вже про Шахтар та Зеніт, де було ще більше, ніж у Туреччині. Водночас сайт Ziare запевняє,що сума контракту дещо більша. Мова про 1,8 млн євро за кожен з 3-х наступних сезонів (схоже, що третій в тому разі, коли скористаються опцією продовження угоди).

Імовірно, що різницю в 600 тисяч екс-наставник Шахтаря міг вибити для себе в рамках потенційних нових торгів із Суркісом, про які рапортують злі язики. Хоча є ще версія, що це просто гроші для помічника головного тренера. Адже колишньому асистентові Луческу Спірідону, який відмовився переходити в Динамо, пропонували приблизно таку ж суму.

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Один з найкращих бомбардирів в історії збірної Румунії, учасник трьох чемпіонатів світу Іліє Думітреску переконаний, що річ не у фінансах: "Пан Луческу поїхав у Динамо не за грошима, а через любов до футболу. Це чемпіон, титулований тренер, але вболівальники вельми розлючені, як мені здається. Мірча перебуває на дуже високому рівні, він заслужив іншого ставлення. Ще не розпочався чемпіонат, тренер нічого не встиг зробити, а вже таке ставлення".

"У його віці він більше не повинен наражатися на таку напругу, як в Україні. Особливими з тими силами, які мають такий вплив у нових демократіях. Луческу має стільки грошей, що міг би прожити ще 2000 років без роботи. Однак він хоче працювати, як і я, хоч міг би теж не ходити щодня на роботу", – резюмував Думітру Драгомир, колишній політик та президент низки румунських клубів.

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Нагадаємо, Луческу вже прилетів у Київ для остаточного залагодження всіх формальностей. Раніше представники Динамо повідомляли, що румунський наставник передусім відвідає товариські матчі молодіжних команд клубу U-19 та U-21, заплановані на 28 і 29 липня. Найближчими днями пройде офіційна презентація Луческу в Динамо. Один з його помічників Огнєн Вукоєвіч, радше за все, суміщатиме посади з молодіжною збірною Хорватії.