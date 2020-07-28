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Франков озвучив повний склад асистентів Луческу в Динамо – мікс легенд клубу і закордонних фахівців

16:37 - Читать на русском
Франков озвучив повний склад асистентів Луческу в Динамо – мікс легенд клубу і закордонних фахівців
Мірча Луческу / Сайт Динамо

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков назвав перелік фахівців, які допомагатимуть Мірчі Луческу в Динамо.

"Отже, тренерський штаб Мірчі Луческу в київському Динамо: Еміл Карас, Огнєн Вукоєвіч, Олег Гусєв, Михайло Михайлов. Чекаємо ще італійця – завтра (вочевидь, йдеться про Дієго Лонго – прим. Футбол 24).

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Пішли спаринги: сьогодні юнаки, завтра – молодіжка. Це перегляд можливих кандидатів в першу команду, зараз або на майбутнє", – написав Франков у своєму Telegram-каналі.

До слова, вже сьогодні (28 липня) Луческу повинен прибути до Києва, а 30 липня у новоспеченого наставника Динамо запланована велика прес-конференція.

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Теги
Артем Франков Мірча Мірча Луческу Михайло Михайлов Дієго Дієго Лонго Еміліан Еміліан Карас Оґнєн Оґнєн Вукоєвіч Олег Олег Гусєв Динамо Динамо
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