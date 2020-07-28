"Мог бы не работать 2000 лет": зарплата Луческу в Динамо – новые цифры в инсайдах румынских СМИ

Ранее сообщалось, что Луческу заработает чуть ли не 3 млн евро в Динамо за каждый год своего контракта. Однако сразу несколько источников в Украине выразили скепсис по поводу этих солидных цифр (в сборной Турции Мистер получал 2,5 млн за сезон). Румынские СМИ также считают суммы преувеличенными, даже с учетом всех возможных бонусов за успешные выступления в чемпионате Украины и Лиге чемпионов.

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Телеканал DigiSport сообщил свой эксклюзив. Чистая зарплата Луческу в Динамо – это лишь 1,2 миллиона евро в год, то есть меньше половины от того, что получал в своей последней команде, не говоря уже о Шахтере и Зенит, где было еще больше, чем в Турции. В то же время сайт Ziare уверяет, что сумма контракта несколько больше. Речь идет о 1,8 млн евро за каждый из 3-х следующих сезонов (похоже, что третий в том случае, если стороны воспользуются опцией продления соглашения).

Вероятно, что разницу в 600 тысяч экс-наставник Шахтера мог выбить для себя в рамках потенциальных новых торгов с Суркисом, о которых рапортуют злые языки. Хотя есть еще версия, что это всего лишь деньги для помощника главного тренера. Ведь бывшему ассистенту Луческу Спиридону, который отказался переходить в Динамо, предлагали примерно такую ​​же сумму.

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Один из лучших бомбардиров в истории сборной Румынии, участник трех чемпионатов мира Илие Думитреску убежден, что дело не в финансах: "Господин Луческу уехал в Динамо не за деньгами, а из-за любви к футболу. Это чемпион, титулованный тренер, но болельщики весьма разъяренные, как мне кажется. Мирча находится на очень высоком уровне, он заслужил другого отношения. Пока не начался чемпионат, тренер ничего не успел сделать, а уже такое восприятие".

"В его возрасте он больше не должен подвергаться такому напряжению, как в Украине. Особенно с теми силами, которые имеют такое влияние в новых демократиях. У Луческу столько денег, что мог бы прожить еще 2000 лет без трудоустройства. Однако он хочет работать, как и я, хоть мог бы тоже не ходить каждый день", – резюмировал Думитру Драгомир, бывший политик и президент ряда румынских клубов.

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Отметим, Луческу уже прилетел в Киев для окончательного улаживания всех формальностей. Ранее представители Динамо сообщали, что румынский наставник прежде всего посетит товарищеские матчи молодежных команд клуба U-19 и U-21 запланированные на 28 и 29 июля. В ближайшие дни пройдет официальная презентация Луческу в Динамо. Один из его помощников Огнен Вукоевич, скорее всего, будет совмещать должности с молодежной сборной Хорватии.