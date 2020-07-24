toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Луческу в Динамо отримуватиме на мільйон євро менше, ніж вимагав спочатку – ЗМІ назвав нові дані щодо зарплати тренера

10:45 - Читать на русском
Луческу в Динамо отримуватиме на мільйон євро менше, ніж вимагав спочатку – ЗМІ назвав нові дані щодо зарплати тренера
Мірча Луческу / ФК Динамо

Новоспечений наставник Динамо серйозно поповнить сімейний бюджет за період роботи в Києві.

Нагадаємо, Луческу став головним тренером Динамо 23 липня. Контракт з румунським фахівцем розрахований на два роки з опцією продовження ще на сезон.

Динамо може звільнити Луческу без компенсації – відомі деталі контракту

Під час перемовин 74-річний Луческу вимагав у Суркіса зарплатню 4 млн євро за сезон. Щоправда, пізніше все ж зменшив апетити – зарплатня румуна в Динамо складатиме 3 млн щорічно. Окрім вказаної суми, контракт передбачає й преміальні. За вихід у груповий турнір Ліги чемпіонів тренер отримає ще 500 тисяч євро. Така ж сума надійде на його рахунок у випадку перемоги в УПЛ, інформує Meta-ratings.

Зарплатня Олександра Спірідона, який стане асистентом Мірчі, складатиме 500 тисяч євро в рік. Зауважимо, шо після підписання контракту Луческу з Динамо ЗМІ оприлюднили дещо інші суми.

Динамо + Луческу = невідомість, або чому новий тренер киян вже приречений на провал

blog_ava
Луческу не буде сповідувати стиль Динамо, – Воробей
06:30
5095
Теги
Динамо Динамо Головне Мірча Мірча Луческу Ігор Суркіс футбольні фінанси Олександр Олександр Спірідон
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Луческу обрав собі тренерський штаб у Динамо
    Україна — 08:0023721 Луческу обрав собі тренерський штаб у Динамо
5
год
:
19
хв
Агробізнес
18:00
Волинь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук