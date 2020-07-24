Луческу в Динамо отримуватиме на мільйон євро менше, ніж вимагав спочатку – ЗМІ назвав нові дані щодо зарплати тренера

Нагадаємо, Луческу став головним тренером Динамо 23 липня. Контракт з румунським фахівцем розрахований на два роки з опцією продовження ще на сезон.

Динамо може звільнити Луческу без компенсації – відомі деталі контракту

Під час перемовин 74-річний Луческу вимагав у Суркіса зарплатню 4 млн євро за сезон. Щоправда, пізніше все ж зменшив апетити – зарплатня румуна в Динамо складатиме 3 млн щорічно. Окрім вказаної суми, контракт передбачає й преміальні. За вихід у груповий турнір Ліги чемпіонів тренер отримає ще 500 тисяч євро. Така ж сума надійде на його рахунок у випадку перемоги в УПЛ, інформує Meta-ratings.

Зарплатня Олександра Спірідона, який стане асистентом Мірчі, складатиме 500 тисяч євро в рік. Зауважимо, шо після підписання контракту Луческу з Динамо ЗМІ оприлюднили дещо інші суми.

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