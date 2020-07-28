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Луческу, ймовірно, шантажував Динамо чутками про відставку, – Бурбас

13:36 - Читать на русском
Луческу, ймовірно, шантажував Динамо чутками про відставку, – Бурбас
Мірча Луческу та Олександр Спірідон / ФК Шахтар

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас озвучив власну думку стосовно "відставки" Мірчі Луческу з посади головного тренера Динамо.

Нагадаємо, вчора, 27 липня, румунські ЗМІ повідомили про відставку Мірчі Луческу з посади наставника Динамо. Тренер начебто прийняв таке рішення через вороже ставлення київських ультрас. Щоправда, згодом Ігор Суркіс не підтвердив чутки про відхід румуна, заявивши, що в Динамо є тренер. Сьогодні ж Динамо опублікувало офіційну заяву з цього приводу.

Динамо офіційно пояснило "відставку" Луческу, розсекретивши переписку тренера з Суркісом

"За чутками, після домовленості про роботу в Динамо у Луческу стався конфлікт зі Спірідоном. Того нібито не задовольняла зарплата. Без асистента Мірча, знову ж таки, нібито, не хотів їхати в Київ.

От, ймовірно, і розіграв комбінацію з елементами торгу і шантажу. Несолідно. Якщо правда", – написав Бурбас у Twitter.

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Динамо офіційно пояснило "відставку" Луческу, розсекретивши переписку тренера з Суркісом
10:56
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Теги
Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Олександр Олександр Спірідон Ігор Бурбас
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