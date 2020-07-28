Луческу поклав квіти до пам'ятника Лобановського – Динамо хотіло приховати цю подію, – Бебех

Новоспечений наставник киян відвідав пам'ятник легендарному Валерію Лобановському і поклав біля нього квіти, повідомив журналіст Роман Бебех під час трансляції у Facebook.
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Динамо намагалося приховати цю подію, щоб уникнути зайвої уваги громадськості. Втім, кілька журналістів таки встигли поспілкуватися з Луческу. Румун запевнив, що добре пам'ятає роботу Лобановського та дуже його поважає.
Нагадаємо, офіційна презентація Мірчі Луческу в Динамо запланована на 30 липня.
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Фотографії з Facebook Романа Бебеха