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Луческу поклав квіти до пам'ятника Лобановського – Динамо хотіло приховати цю подію, – Бебех

18:50 - Читать на русском
Луческу поклав квіти до пам'ятника Лобановського – Динамо хотіло приховати цю подію, – Бебех
Мірча Луческу / Сайт Шахтаря

Мірча Лучсеку з перших днів у Динамо намагається підкреслити свою шану до історії та традицій київського клубу.

Новоспечений наставник киян відвідав пам'ятник легендарному Валерію Лобановському і поклав біля нього квіти, повідомив журналіст Роман Бебех під час трансляції у Facebook.

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Динамо намагалося приховати цю подію, щоб уникнути зайвої уваги громадськості. Втім, кілька журналістів таки встигли поспілкуватися з Луческу. Румун запевнив, що добре пам'ятає роботу Лобановського та дуже його поважає.

Нагадаємо, офіційна презентація Мірчі Луческу в Динамо запланована на 30 липня.

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Фотографії з Facebook Романа Бебеха

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Теги
Динамо Динамо Головне Мірча Мірча Луческу Валерій Лобановський Роман Бебех
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