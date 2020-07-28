"Навіщо йому, у його 75 років, цей стрес? Він не зможе спокійно тренувати": ультрас Динамо ніколи не пробачать Луческу

Інтерв’ю "Футбол 24" із Декстером, одним з лідерів фанатського руху київського Динамо, – про скандальне призначення Мірчі Луческу, резонансну спробу піти у відставку і претензії до Ігоря Суркіса.

"Можливо, це такий чорний піар – всі говорять про Динамо"

– Вчора Луческу "пішов" із Динамо, потім "повернувся". Сьогодні клуб оприлюднив переписку між тренером та президентом. Динамо вдалося вийти на міжнародний інформаційний рівень, але не в спортивному плані, а завдяки скандалам. Що відчуває фанат, коли навколо його команди відбуваються такі речі?

– Відчуваю, що знімають якесь реаліті-шоу, а ми всі – заручники цієї ситуації, – відповідає Декстер. – Спостерігаємо, дивимося з попкорном і не розуміємо, що відбувається. Бо складно повірити в ці речі. Якщо ви прочитали переписку, то помітили, що там написані неприпустимі речі для президента футбольного клубу.

– Якщо можна – конкретніше. На чому саме ви акцентували свою увагу у цьому листуванні?

– Помітно, що це пише навіть не президент. Хто буде писати про "загартованого мореплавця", який "стоятиме за штурвалом"? Ну серйозно. Їм треба цей конфлікт якось згладити або навпаки – роздмухати. Можливо, це такий чорний піар – всі говорять про Динамо, саме цього й добивалися. Соромно за це все.

Тренер, який каже, що я сьогодні треную, а завтра не треную. Потім він казатиме: я сьогодні їду в Харків, а завтра не їду, сьогодні хочу грати, а завтра – не хочу. Це також ненормально.

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– Вчорашні дії Луческу – це наслідок реакції динамівських фанатів, чи, можливо, причину варто шукати в іншому? Наприклад, у відчутній інформаційній атаці Шахтаря?

– Атака йде з усіх боків. Ми не хочемо приписувати собі ніяких заслуг, підвищувати свою значущість і так далі. Я прекрасно розумію, що на Луческу можуть тиснути і колеги по футбольному цеху. Мені доводилося спілкуватись із футболістами і колишніми футболістами, які не сприймають цього призначення. Вони також налаштовані, як і фанати. Вони так само усвідомлюють, що це ганьба для клубу, і що так не повинно бути. Вони шоковані, не розуміють, що робиться.

"За всю свою кар'єру був безпринципним, слизьким..."

– Отож, чому фанати проти Луческу? По пунктах, будь ласка…

– Фанати проти призначення тренера, який дуже багато бруду вилив на футбольний клуб Динамо Київ та Україну. І який за всю свою кар’єру був безпринципним, слизьким, не дотримувався свого слова. Це стосується не лише кар'єри в Шахтарі. Чого лише вартий його перехід із Галатасарая в Бешикташ. У тій же Росії він розповідав, що усе йому "не так", кидався шапками і так далі.

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Його поведінка – не гідна, не прийнятна. Ми б не хотіли, щоб біля керма Динамо стояла людина, яка має таку заплямовану репутацію. Тут – цілий комплекс. Ми не розуміємо, навіщо йому, у його майже 75 років, цей стрес. Це все буде на постійних нервах, всі ігри. За кожен провал його критикуватимуть.

Він не зможе спокійно тренувати. Навіть якщо вони не допустять фанатів до стадіону (у що я не хочу вірити), то будуть журналісти тиснути, будуть колишні гравці тиснути. А такий тиск відбивається на всій команді. (Після паузи) Можливо, це свідомо зроблена провокація. Я не відкидаю такий нюанс.

– З іншого боку, іронія долі в тому, що ви не знайдете зараз більш мотивованого тренера на Шахтар, ніж Луческу…

– Серйозно? Та будь-який тренер, який очолить Динамо, повинен бути абсолютно настільки ж мотивованим.

– Не в кожного тренера є старі порахунки із донецьким клубом.

– Окей, він буде мотиваний на Шахтар. А на Колос він буде мотивований?

"Суркіс перейшов певну межу"

– Після офіційного призначення Луческу відбулася гаряча дискусія між Ігорем Суркісом та фанатами Динамо. Ви були там?

– Так, я був на цій зустрічі.

– Президента у таких емоціях ви бачили вперше?

– Ні.

– Вже були схожі випадки?

– Так, постійно.

– Періодично ультрас спілкуються із президентом?

– Спілкування з президентом немає уже 1,5-2 роки. Та й до цього воно було досить хаотичним. Всі пропозиції, які давали фанати щодо розвитку клубу, були, м'яко кажучи, зіпсовані. Все, за що бралися у клубі, не змогли зробити нормально. Хоча спершу робили вигляд, що згідні.

Відповідно, у якийсь момент ми зрозуміли, що більше немає сенсу витрачати свій час і зусилля – однаково все робиться через одне місце. Потім було спілкування через посередників. Воно потроху теж зводилось до нуля. Саме собою, що в один прекрасний момент це вилилось в акцію у Чернігові, яка так засмутила Ігоря Михайловича.

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До цієї акції теж були певні моменти. Ігор Михайлович, скажімо так, дозволив собі деякі неприпустимі речі. Просто про це не афішувалось у пресі. Але всі прекрасно розуміли, що він перейшов певну межу.

– Ви припускаєте, що фанатам можуть заборонити вхід на стадіон. Якщо раптом таке дійсно трапиться, якою буде ваша відповідь?

– Проблеми потрібно вирішувати по мірі їхнього надходження. Говорити зараз, що ми робитимемо в тій чи іншій ситуації, не варто. Звичайно, продумуємо усі можливі варіанти наперед. Адже у призначення Луческу теж ніхто не вірив.

– На те, що фанати Динамо рано чи пізно його приймуть, у Луческу немає жодних шансів?

– Це те саме, що казати "ми втомились від війни, зробіть нам Путіна президентом". Ну серйозно! Я розумію, що є люди, які готові стати на коліна і попросити у Путіна вибачення. Але ми на це не підемо ніколи. Так само й у ситуації з Луческу.

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