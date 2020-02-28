"Ми зараз в такій формі, що це буде легко". Фани Вольфсбурга оптимістичні перед битвою в ЛЄ, але фаворит – Шахтар

Шахтар зустрінеться з німецьким Вольфсбургом в 1/8 фіналу Ліги Європи. Пропонуємо короткий огляд суперника "гірників".
Вольфсбург – хороший жереб для Шахтаря, зважаючи на інших суперників, які могли випасти. Не Інтер, не Манчестер Юнайтед і навіть не Байєр, який за якістю гри переважає "вовків".
Шахтар дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи
Перед стартом сезону Вольфсбургу прогнозували потрапляння в єврокубки, однак поки що вони відстають від групи лідерів Бундесліги. Команда недобрала 5 очок відповідно до системи xG і йде в середині турнірної таблиці, чергуючи вдалі відрізки з поганими серіями.
Остання з таких спричинила низку статей в німецькій пресі про проблеми Олівера Гласнера, які він мусив оперативно розв'язати. Австрійський фахівець влітку очолив Вольфсбург і ударно стартував – досить бліду гру перекривали хороші результати. Згодом погіршилися й результати, питань до тренера стало більше, однак протягом останнього місяця Вольфсбург, схоже, вийшов з кризи.
У лютому "вовки" набрали чудову форму: 10 очок за 4 останні тури Бундесліги та дві перемоги над Мальме в Лізі Європи. Вболівальники сподіваються, що команда залишиться на підйомі до дуелі з Шахтарем. Вони масово відзначають, що "з Донецьком завжди складно", але налаштовані досить оптимістично, називаючи чемпіона України "прохідним суперником".
"Шахтар – незручний опонент, з яким всім важко грати. Але ми зараз в такій формі, що для нас це може бути досить легко", – найпопулярніший коментар у соцмережах клубу.
Відомий німецький журналіст Джонатан Гардінг не вірить, що Вольфсбург пройде Шахтар.
На зимову перерву Вольфсбург пішов найменш видовищною командою Німеччини (найменше забитих, найменше пропущених), але в другому колі трішки розкрив гру в обидві сторони, забиваючи по 3-4 голи.
Сильні сторони команди: стандарти на обох кінцях поля (загроза для Шахтаря), висока інтенсивність без м'яча, стабільний якісний пресинг. Гласнер заохочує удари здалеку – особливо цим славиться Максі Арнольд. На старті сезону Вольфсбург активніше використовував схему з трьома центрбеками, а з часом перейшов на 4-3-3, які краще підходять наявному складу.
"Вовки" в цьому сезоні вже приїжджали до України на матч Ліги Європи проти Олександрії – вивезли зі Львова мінімальну перемогу завдяки пенальті Ваута Вегхорста.
Нідерландський форвард – найкращий бомбардир команди в Бундеслізі з 10 голами. У нього була затяжна "суха" серія з початку грудня, проте Ваут зірвав "прокляття" хет-триком у ворота Хоффенхайма.
У розмові з "Футбол 24" Вергхорст розповів, що мріє зіграти на Євро-2020 за збірну Нідерландів проти України та відважив порцію компліментів Андрію Шевченку та нашим футболістам. Зважаючи на епідемію травм у стані "ораньє", у Ваута хороші шанси поїхати на континентальну першість.
Вольфсбург наразі має кілька футболістів у лазареті. Головна втрата – травмований капітан Жошуа Гілявогі. Виникли дірки на флангах оборони, де зламалися обидва основні фулбеки Жером Русільйон і Вільям.
Взимку "вовки" були не надто активними на трансферному ринку. Скинули по орендах баласт і підсилили центр оборони Маріном Погранчічем з Зальцбурга. Найцікавіше про Вольфсбург ви можете прочитати в нашому представленні клубу перед матчами проти Олександрії.
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Шахтар – фаворит пари у букмекерів. Авторитетна контора Bwin вихід "гірників" у чвертьфінал Ліги Європи оцінює коефіцієнтом 1.67, а успіх Вольфсбурга за підсумками двох матчів – коефіцієнтом 2.1.
Що кажуть про Шахтар у Вольфсбурзі:
– Олівер Гласнер, головний тренер: "Шахтар – команда рівня Ліги чемпіонів з великим міжнародним досвідом, переповнена латиноамериканцями. Це буде складне протистояння.
– Йорг Шмадтке, керівник спортивного відділу: "Шахтар – дуже сильна команда, яка постійно виступає на євроарені. Жереб для нас не надто приємний з огляду на відстані та перельоти".
– Робін Кнохе, захисник: "Цікавий жереб. Недарма вони зіграли 3:3 в Лісабоні. У нашій парі все можливо. Ми сподіваємося, що зможемо реалізувати свої сильні сторони. Постараємося заробити гандикап у домашній зустрічі".
– Даніель Гінчек, форвард: "Звичайно, ми знаємо Шахтар з матчів Ліги чемпіонів. Незручний суперник, до якого ми повинні віднестися максимально серйозно".