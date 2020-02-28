"Ми зараз в такій формі, що це буде легко". Фани Вольфсбурга оптимістичні перед битвою в ЛЄ, але фаворит – Шахтар

Шахтар зустрінеться з німецьким Вольфсбургом в 1/8 фіналу Ліги Європи. Пропонуємо короткий огляд суперника "гірників".

Вольфсбург – хороший жереб для Шахтаря, зважаючи на інших суперників, які могли випасти. Не Інтер, не Манчестер Юнайтед і навіть не Байєр, який за якістю гри переважає "вовків".

Шахтар дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи

Перед стартом сезону Вольфсбургу прогнозували потрапляння в єврокубки, однак поки що вони відстають від групи лідерів Бундесліги. Команда недобрала 5 очок відповідно до системи xG і йде в середині турнірної таблиці, чергуючи вдалі відрізки з поганими серіями.

Остання з таких спричинила низку статей в німецькій пресі про проблеми Олівера Гласнера, які він мусив оперативно розв'язати. Австрійський фахівець влітку очолив Вольфсбург і ударно стартував – досить бліду гру перекривали хороші результати. Згодом погіршилися й результати, питань до тренера стало більше, однак протягом останнього місяця Вольфсбург, схоже, вийшов з кризи.

У лютому "вовки" набрали чудову форму: 10 очок за 4 останні тури Бундесліги та дві перемоги над Мальме в Лізі Європи. Вболівальники сподіваються, що команда залишиться на підйомі до дуелі з Шахтарем. Вони масово відзначають, що "з Донецьком завжди складно", але налаштовані досить оптимістично, називаючи чемпіона України "прохідним суперником".

"Шахтар – незручний опонент, з яким всім важко грати. Але ми зараз в такій формі, що для нас це може бути досить легко", – найпопулярніший коментар у соцмережах клубу.

Відомий німецький журналіст Джонатан Гардінг не вірить, що Вольфсбург пройде Шахтар.

Tough Europa League draws for Bundesliga sides.



Leverkusen vs. Rangers is wide open.

Frankfurt against Basel also even.

Can't see Wolfsburg getting past Shakhtar.



Time to prove the Bundesliga doing well in Europe is not a fleeting feeling. — Jonathan Harding (@JonBloggs66) February 28, 2020

На зимову перерву Вольфсбург пішов найменш видовищною командою Німеччини (найменше забитих, найменше пропущених), але в другому колі трішки розкрив гру в обидві сторони, забиваючи по 3-4 голи.

Сильні сторони команди: стандарти на обох кінцях поля (загроза для Шахтаря), висока інтенсивність без м'яча, стабільний якісний пресинг. Гласнер заохочує удари здалеку – особливо цим славиться Максі Арнольд. На старті сезону Вольфсбург активніше використовував схему з трьома центрбеками, а з часом перейшов на 4-3-3, які краще підходять наявному складу.

"Вовки" в цьому сезоні вже приїжджали до України на матч Ліги Європи проти Олександрії – вивезли зі Львова мінімальну перемогу завдяки пенальті Ваута Вегхорста.

Нідерландський форвард – найкращий бомбардир команди в Бундеслізі з 10 голами. У нього була затяжна "суха" серія з початку грудня, проте Ваут зірвав "прокляття" хет-триком у ворота Хоффенхайма.

У розмові з "Футбол 24" Вергхорст розповів, що мріє зіграти на Євро-2020 за збірну Нідерландів проти України та відважив порцію компліментів Андрію Шевченку та нашим футболістам. Зважаючи на епідемію травм у стані "ораньє", у Ваута хороші шанси поїхати на континентальну першість.

Вольфсбург наразі має кілька футболістів у лазареті. Головна втрата – травмований капітан Жошуа Гілявогі. Виникли дірки на флангах оборони, де зламалися обидва основні фулбеки Жером Русільйон і Вільям.

Взимку "вовки" були не надто активними на трансферному ринку. Скинули по орендах баласт і підсилили центр оборони Маріном Погранчічем з Зальцбурга. Найцікавіше про Вольфсбург ви можете прочитати в нашому представленні клубу перед матчами проти Олександрії.

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Шахтар – фаворит пари у букмекерів. Авторитетна контора Bwin вихід "гірників" у чвертьфінал Ліги Європи оцінює коефіцієнтом 1.67, а успіх Вольфсбурга за підсумками двох матчів – коефіцієнтом 2.1.

Що кажуть про Шахтар у Вольфсбурзі:

– Олівер Гласнер, головний тренер: "Шахтар – команда рівня Ліги чемпіонів з великим міжнародним досвідом, переповнена латиноамериканцями. Це буде складне протистояння.

– Йорг Шмадтке, керівник спортивного відділу: "Шахтар – дуже сильна команда, яка постійно виступає на євроарені. Жереб для нас не надто приємний з огляду на відстані та перельоти".

– Робін Кнохе, захисник: "Цікавий жереб. Недарма вони зіграли 3:3 в Лісабоні. У нашій парі все можливо. Ми сподіваємося, що зможемо реалізувати свої сильні сторони. Постараємося заробити гандикап у домашній зустрічі".

– Даніель Гінчек, форвард: "Звичайно, ми знаємо Шахтар з матчів Ліги чемпіонів. Незручний суперник, до якого ми повинні віднестися максимально серйозно".