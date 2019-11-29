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Вегхорст: Нідерландам буде нелегко проти України на Євро, але шанси маємо

06:00 56 Читать на русском
Вегхорст: Нідерландам буде нелегко проти України на Євро, але шанси маємо
Вут Вегхорст / voetbalprimeur.nl

Форвард Вольфсбурга та збірної Нідерландів Вут Вегхорст поділився очікуваннями від зустрічі зі збірною України на Євро-2020.

 
Ваут Вегорст 45+1’
45+1’ Ваут Вегорст

"Україна в суперниках на Євро? Це вже 100 відсотків? Ах, точно. Україна дуже добре себе показала у відборі до Євро. Звичайно, це чудова команда. Я думаю, що нам буде нелегко проти команди Шевченка, потрібно уважно підійти до цього матчу.

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Шанси? Нідерланди мають шанси переграти Україну. Це все, що можу сказати. Втім, до чемпіонату Європи ще далеко. Ми добре пройшли кваліфікацію. Зараз наша збірна в ударі, у нас прекрасний колектив.

Я не брав участі в усіх матчах, але цієї осені повернувся і зіграв два поєдинки. Почуваюся чудово. Подивимося, що буде далі, та постараємося показати себе на повну тоді, коли прийде час Євро", – зазначив Вегхорст в ексклюзивному коментарі "Футбол 24".

Нагадаємо, Вольфсбург з Вегхорстом у складі переміг Олександрію (1:0) в рамках 5-го туру Ліги Європи та залишив українців без шансів на вихід у плей-офф турніру.

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Джерело: Футбол 24
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Теги
Олександрія - Вольфсбург Євро-2020 Нідерланди Нідерланди Україна Україна
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