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Вольфсбург – Шахтар: поєдинок Ліги Європи відбудеться за зачиненими дверима

16:12 1770 Читать на русском
Вольфсбург – Шахтар: поєдинок Ліги Європи відбудеться за зачиненими дверима
Гравці Шахтаря / фото: ФК Шахтар

Заходи поширення коронавірусу не оминули і єврокубковий поєдинок за участю донецького Шахтаря.

 

"Таке рішення було прийняте з метою запобігання можливих наслідків для відвідувачів стадіону. Я дякую розчарованим фанатам за їхнє розуміння, а Вольфсбургу – за високий рівень відповідальності і співпрацю", – цитує керівника відділу спорту і здоров'я Моніку Мюллєр офіційний сайт Вольфсбурга.

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"Ми шкодуємо про це рішення, але хочемо діяти з максимально можливою ретельністю і в інтересах всіх учасників", – додав директор Вольфсбурга Тім Шумахер.

Нагадаємо, раніше УЄФА оголосив, що поєдинки Ліги Європи Олімпіакос – Вулверхемптон і Севілья – Рома відбудуться без глядачів. До слова, матч Вольфсбург – Шахтар запланований на 12 березня, а початок гри о 22:00.

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коронавірус Вольфсбург Вольфсбург Ліга Європи Головне Вольфсбург - Шахтар Шахтар Шахтар
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