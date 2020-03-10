Вольфсбург – Шахтар: поєдинок Ліги Європи відбудеться за зачиненими дверима

Заходи поширення коронавірусу не оминули і єврокубковий поєдинок за участю донецького Шахтаря.

"Таке рішення було прийняте з метою запобігання можливих наслідків для відвідувачів стадіону. Я дякую розчарованим фанатам за їхнє розуміння, а Вольфсбургу – за високий рівень відповідальності і співпрацю", – цитує керівника відділу спорту і здоров'я Моніку Мюллєр офіційний сайт Вольфсбурга.

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"Ми шкодуємо про це рішення, але хочемо діяти з максимально можливою ретельністю і в інтересах всіх учасників", – додав директор Вольфсбурга Тім Шумахер.

Нагадаємо, раніше УЄФА оголосив, що поєдинки Ліги Європи Олімпіакос – Вулверхемптон і Севілья – Рома відбудуться без глядачів. До слова, матч Вольфсбург – Шахтар запланований на 12 березня, а початок гри о 22:00.

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