Шахтар дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи

Сьогодні, 28 лютого 2020 року, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи 2019/20. Донецький Шахтар дізнався суперника на другій стадії плей-офф.

В рамках 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар зіграє проти Вольфсбурга.

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Згідно з жеребом "гірники" спершу поїдуть у Німеччину, а потім прийматимуть "вовків" на власному полі. Перші поєдинки цієї стадії заплановані на 12 березня, матчі-відповіді – на 19 березня.

Шахтар посів третє місце в групі Ліги чемпіонів і продовжив єврокубкову весну в Лізі Європи. На першій стадії плей-офф "гірники" пройшли португальську Бенфіку – мінімальна перемога вдома та феєрична нічия на виїзді.

Вольфсбург вже мав досвід протистояння з українським клубом в цьому сезоні. Команда Олівера Гласнера посіла друге місце в групі з Олександрією, Гентом та Сент-Етьєном. На стадії 1/16 фіналу "вовки" розібралися з Мальме – 2:1 вдома і 3:0 на виїзді.

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