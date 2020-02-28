toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ БЕНФІКА - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи

14:14 25094 Читать на русском
Шахтар дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи
Луїш Каштру / Сайт Шахтаря

Сьогодні, 28 лютого 2020 року, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи 2019/20. Донецький Шахтар дізнався суперника на другій стадії плей-офф.

 

В рамках 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар зіграє проти Вольфсбурга.

Бенфіка – Шахтар: Каштру перевершив Фонсеку, жахіття для збірної України, чергове диво з купою голів і вихід в 1/8 ЛЄ

Згідно з жеребом "гірники" спершу поїдуть у Німеччину, а потім прийматимуть "вовків" на власному полі. Перші поєдинки цієї стадії заплановані на 12 березня, матчі-відповіді – на 19 березня.

Шахтар посів третє місце в групі Ліги чемпіонів і продовжив єврокубкову весну в Лізі Європи. На першій стадії плей-офф "гірники" пройшли португальську Бенфіку – мінімальна перемога вдома та феєрична нічия на виїзді.

Вольфсбург вже мав досвід протистояння з українським клубом в цьому сезоні. Команда Олівера Гласнера посіла друге місце в групі з Олександрією, Гентом та Сент-Етьєном. На стадії 1/16 фіналу "вовки" розібралися з Мальме – 2:1 вдома і 3:0 на виїзді.

"Атака Шахтаря – найкраща в ЛЄ": Мирон Маркевич критикує збірників за Бенфіку і дає несподіваний прогноз на фінал

blog_ava
Бенфіка – Шахтар – 3:3 – відео голів та огляд матчу
00:50
40288
Теги
Ліга Європи Вольфсбург - Шахтар Головне Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
24
хв
СК Дніпро-1
19:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук