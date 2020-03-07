Вольфсбург перед грою з Шахтарем стримав одного з лідерів Бундесліги – екс-динамівець міг стати героєм

Суперник Шахтаря по 1/8 Ліги Європи розписав нульову нічию з РБ Лейпциг у 25 турі Бундесліги. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Обидві команди останнім часом набрали хорошу форму, однак у минулому турі не вразили. Вольфсбург врятував нічию зі скромним Уніоном, а Лейпциг, показавши посередній футбол, поділив очки з Байєром і відпустив Баварію на вершині Бундесліги. "Вовки" наступного тижня приймуть Шахтар в 1/8 фіналу Ліги Європи, а РБ зіграє з Тоттенхемом в ЛЧ.

"Ми зараз в такій формі, що це буде легко". Фани Вольфсбурга оптимістичні перед битвою в ЛЄ, але фаворит – Шахтар

Лейпциг взяв м'яч під контроль, але моменти на старті зустрічі створював Вольфсбург. Господарі максимально швидко доводили атаки до ударів. Отавіо та Мехмеді розім'яли Гулачі, а от Вегхорст програвав силову боротьбу захисникам – йому не дозволяли вийти на ударну позицію.

РБ тривалий час не міг пройти середній блок "вовків" і взагалі нічого створював попереду. Найгострішими були підключення Анхеліньо, який намагався знаходити партнерів у штрафному майданчику. Саме екс-конкурент Зінченка отримав найкращий шанс відкрити рахунок, однак, прибравши Штеффена, не пробив нормально правою.

Це був один з рідкісних випадків, коли Лейпциг передачами в дотик прорізав оборону Вольфсбурга. Другу подібну атаку завершував інший латераль "биків" Нкунку – заблокували. Ще можна пригадати неточний удар Поульсена, проте загалом гості слабко провели першу половину зустрічі.

Мехмеді безпосередньо перед перервою мав три можливості вивести Вольфсбург вперед. Колишній динамівець класно відкрився під розрізний пас Отавіо, згодом покотив у площину з лінії штрафного майданчика, а потім головою замикав подачу з флангу. В усіх випадках Гулачі був на місці.

Не можна сказати, що в другому таймі Лейпциг кардинально перевтілився, але помітно краще почав проходити першу лінію оборони "вовків" і водночас вже не привозив атаки на свої ворота. На удари Поульсена, Забітцера та Форсберга господарі відповіли дальніми неточними пострілами Вегхорста та Арнольда.

Юліан Нагельсманн підсилив гру замінами Вернера (не вийшов у старті через проблеми зі здоров'ям) та Ольмо. Олівер Гласнер навпаки зняв найгострішого, але найменш дисциплінованого в команді Мехмеді.

Вольфсбург дедалі більше концентрувався на збереженні нічийного рахунку і в підсумку свого досяг. Лейпциг так і не знайшов способу пробити Кастельса. Найближчими до гола були Нкунку та Шик, але й там голкіпер зіграв прекрасно. На протилежному кінці поля відмінний шанс змарнував Шлагер.

Фінальний свисток зафіксував нічию. РБ набрав 50 очок і залишився другим у турнірній таблиці – Баварія має +2 і гру в запасі. Вольфсбург з 36 балами посідає сьому сходинку.

Вольфсбург "пов'язав" потужного опонента – Шахтарю потрібно боятися

У першому таймі "вовки" грамотно стримували Лейпциг середнім блоком, діючи без м'яча за схемою 4-4-2 (4-2-4) – Шлагер висувався в атаку до Вегхорста. Перша лінія Вольфсбурга з Брекало та Мехмеді на флангах не здійснювала тиску на трьох центрбеків Лейпцига, але перекривала всі напрямки передач вперед.

Оборонні карти Вольфсбурга в першому та другому таймах:

Гості контролювали м'яч, однак вийти з оборони не могли. Спроби загострити завершувалися втратами та атаками на ворота Гулачі (у стартові хвилини таких було 4). Пресинг Вольфсбурга моментами виглядав хаотичним, але команда брала інтенсивністю та підстраховками. За перші 35 хвилин РБ набрав смішні 0,07 xG.

Швидкі контрвипади "вовків" також справили позитивне враження. От тільки дуже багато атак вони завершили дальніми ударами. По перерві підопічні Олівера Гласнера опустилися глибше (прекрасно видно з оборонних карт двох таймів). Лейпциг насідав, але так і не організував жодного по-справжньому гольового моменту. Нещодавні труднощі Нагельсманна проти "автобусів" пам'ятаємо, але й Вольфсбург з Кастельсом чудово відпрацював в захисті.

Мехмеді – лідер "вовків" за гостротою, хороший знак для Тайсона

Колишній хавбек Динамо став найкращим у матчі за кількістю ударів (4) і влучаннями у площину (3). Адмір номінально закривав правий фланг, але бродив по всьому полю. Він допомагав партнерам з просуванням м'яча та розумно перевантажував зони. Втім, коли Вольфсбургу потрібно було швидко сісти в захист, швейцарець не встигав закрити свій фланг. До всього Мехмеді не надто відпрацьовує без м'яча.

Передачі, удари та дриблінг Анхеліньо:

Всю небезпеку до перерви Лейпциг створив завдяки підключенням Анхеліньо, який на бровці Мехмеді отримував багато простору. Гості стягували суперника на інший фланг (і там було складно, Отавіо відіграв потужно), після чого переводили на іспанця. Ні Мехмеді, ні Штеффен не встигали його накрити.

Про Штеффена окрема мова – він взагалі не крайній захисник, а мусить закривати позицію через епідемію травм. У Вольфсбурга серйозні проблеми з фулбеками: Вільям травмований, Мбабу на тижні отримав пошкодження, Руссільйон не набрав форму після відновлення. Тому в оборону мусив опуститися вінгер Штеффен, захисні навички якого дуже далекі від ідеалу.

Шахтарю залишається сподіватися на збереження такої кадрової ситуації у Вольфсбурга. Тайсон і Ісмаїлі на цьому фланзі повинні придумати щось особливе.