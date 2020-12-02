Клопп може готувати збірну Німеччину до Євро-2024 – місцевий футбольний союз розробив план
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп має шанс отримати спокусливу пропозицію.
Німецький футбольний союз (DFB) має намір запросити Юргена Клоппа на тренерський місток Бундестім перед Євро-2024, повідомляє Sport Bild.
Збірна Німеччини офіційно визначилася щодо подальшої співпраці з Льовом
Перед нинішнім наставником збірної Німеччини Йоахімом Льовом стоїть завдання пробитись як мінімум до півфіналу Євро-2020, а його контракт з футбольним союзом розрахований до завершення Мундіалю у 2022-му. Вже після виступу команди у Катарі DFB планує розпочати діалог з чинним наставником Ліверпуля.
Нагадаємо, нинішня угода про співпрацю Клоппа та мерсисайдців розрахована до 2024 року.
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