"Ми не купа м'яса": українські судді виступили на захист побитого арбітра

Українські арбітри провели акцію підтримки свого колеги Юрія Іванова, якого було побито після матчу Агробізнес – Минай.

"Я – футбольний арбітр. Неважливо, на якому рівні я працюю. Я хочу відчувати себе у безпеці і знати, що Українська Асоціація Футболу захищає мене та мої права.

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Я прошу Вас провести розслідування та покарати того, хто вважає себе вищим за закон. На місці Юрія Іванова може буде кожен з нас. Собуцький, ми не купа м’яса", – йдеться в дописі арбітра Костянтина Щерчука у Facebook. Додамо, що цілий ряд українських рефері також долучився до цієї акції.

Нагадаємо, Юрій Іванов був побитий в суддівській кімнаті після матчу Агробізнес – Минай. Одним з підозрюваних є власник команди-господаря Олег Собуцький, який за сумісництвом є віце-президентом УАФ.

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