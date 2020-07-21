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"Мы не куча мяса": украинские судьи выступили в защиту избитого арбитра

21 июля 10:34 - Читати українською
"Мы не куча мяса": украинские судьи выступили в защиту избитого арбитра
Юрий Иванов / фото из открытых источников

Украинские арбитры провели акцию поддержки своего коллеги Юрия Иванова, который был избит после матча Агробизнес – Минай.

"Я – футбольный арбитр. Неважно, на каком уровне я работаю. Я хочу чувствовать себя в безопасности и знать, что Украинская Ассоциация Футбола защищает меня и мои права.

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Я прошу Вас провести расследование и наказать того, кто считает себя выше закона. На месте Юрия Иванова может будет каждый из нас. Собуцкий, мы не куча мяса", – говорится в посте арбитра Константина Щерчука в Facebook. Добавим, что целый ряд украинских рефери также присоединился к этой акции.

Напомним, Юрий Иванов был избит в судейской комнате после матча Агробизнес – Минай. Одним из подозреваемых является владелец команды-хозяина Олег Собуцкий, который по совместительству является вице-президентом УАФ.

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