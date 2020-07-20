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Макаров – про скандальне суддівство в матчі Першої ліги: За 10 років не бачив, щоб хтось так вбивав команду

14:10 - Читать на русском
Макаров – про скандальне суддівство в матчі Першої ліги: За 10 років не бачив, щоб хтось так вбивав команду
Сергій Макаров / ПФЛ

Президент ПФЛ Сергій Макаров прокоментував роботу арбітра в матчі 24-го туру Першої ліги Інгулець – Прикарпаття.

"Впродовж матчу мені дзвонили колеги і президенти клубів. Також мені писав мер Івано-Франківська Руслан Марцинків, обурювався. Мінімум за останні 10 років не бачив, щоб ось так хтось вбивав команду. Вбити можна якось тонше, але ставити "лівий" пенальті на 92-й хвилині – так не вбивають.

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Я б не охарактеризував це так, що він хотів убити. Вбивці дуже рідко каються, а Бондар після матчу був щиро засмучений. Він зрозумів, що накоїв і сам був в шоці. Цей арбітр взагалі може закінчити свою кар'єру", – поділився Макаров у програмі Профутбол.

Нагадаємо, матч Інгулець – Прикарпаття завершився скандальною перемогою фаворита через фантомний пенальті – форвард господарів перечепився через власну ногу.

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