"За такі дії можлива довічна дискваліфікація": Павелко – про побиття арбітра після матчу Першої ліги

Очільник УАФ Андрій Павелко висловився щодо останніх скандалів у Першій лізі. Зокрема, підтвердив, що віце-президент УАФ Олег Собуцький може отримати довічне відсторонення від футболу.

Як відомо, 24-й тур Першої ліги ознаменувався двома скандалами. У поєдинку між Агробізнесом та Прикарпаттям арбітр Іван Бондар призначив сумнівний пенальті у ворота гостей на останніх хвилинах гри. В матчі Агробізнес – Минай було ще гарячіше. Після гри у суддівській кімнаті був побитий Юрій Іванов – головний арбітр поєдинку. Як зазначив рефері у своїх поясненнях, до його побиття причетний Олег Собуцький – президент Агробізнеса та віце-президент УАФ.

Очільник українського футболу Андрій Павелко дав свою оцінку обом інцидентам у Першій лізі.

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"Оцінку діям рефері в цьому матчі (Інгулець – Прикарпаття – прим. "Футбол 24") вже дав Комітет арбітрів УАФ, який зазначив, що мова йде про неприпустимі і кричущі помилки. Комітет попередив Бондаря, що пропонуватиме виключити його зі списків рефері, які обслуговують матчі професіональних команд. Крім того, зважаючи на обґрунтовані підозри щодо рішень Бондаря в згаданому матчі, Комітет арбітрів передав всі матеріали в цій справі в Комітет етики і чесної гри УАФ для їх розгляду на предмет можливого неправомірного впливу на результат матчу.

Ще один неприпустимий інцидент стався після матчу Агробізнес – Минай. В судівській кімнаті стадіону побили арбітра Юрія Іванова. За словами рефері, це сталося за участі президента команди-господаря Олега Собуцького, який також є віце-президентом УАФ. Вчора були зібрані всі необхідні документи щодо цього випадку і теж передані на розгляд в Комітет етики і чесної гри УАФ. Якщо попередня інформація підтвердиться, то покарання для всіх фігурантів побиття арбітрів має бути максимально жорстким. За такі дії можливе застосування санкцій включно з довічною забороною здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом", – написав Павелко у Facebook.

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