"Не думаю, що до кінця тижня, ми закриємо всі питання. Або ми залишимось у Металісті, або ми перейдемо до СК Дніпро-1, а у Металісті буде новий спортивний директор, з яким я вже переговорив. Професійний хлопець. Не хочу поки що називати прізвище.

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А якщо піде Кучер, виконувати обов'язки головного тренера буде Олександр Призетко. Це все узгоджено з Ярославським. До нього повна довіра", – сказав Красніков у програмі "Денисов Time".

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, наставник Металіста Олександр Кучер вже приєднався до СК Дніпро-1 у Словенії.

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