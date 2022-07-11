Півзахисник тернопільської Ниви Костянтин Бичек близький до того, аби перейти у клуб УПЛ. 22-річним гравцем предметно цікавиться Металіст 1925, повідомляє FootBoom.

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Нині футболіст перебуває на зборі харків'ян у Щасливому, намагаючись вразити тренерський штаб своєю грою.

Нагадаємо, Бичек дебютував на професіональному рівні за донецький Олімпік у 2017 році. З 2019 по 2021-й виступав за львівські Карпати. Минулого сезону провів за тернопільську Ниву 18 матчів у Першій лізі (3 голи). Transfermarkt оцінює його у 75 тисяч євро.

До слова, Нива Т може пропустити найближчий сезон у Першій лізі – остаточне рішення тернополяни озвучать найближчими днями.

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