Полузащитник тернопольской Нивы Константин Бычек близок к тому, чтобы перейти в клуб УПЛ. 22-летним игроком предметно интересуется Металлист 1925, сообщает FootBoom.

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Сегодня футболист находится на сборе харьковчан в Счастливом, пытаясь впечатлить тренерский штаб своей игрой.

Напомним, Бычек дебютировал на профессиональном уровне за донецкий Олимпик в 2017 году. С 2019 по 2021 гг. выступал за львовские Карпаты. В прошлом сезоне провел за тернопольскую Ниву 18 матчей в Первой лиге (3 гола). Transfermarkt оценивает его в 75 тысяч евро.

К слову, Нива Т может пропустить ближайший сезон в Первой лиге – окончательное решение тернополяне озвучат в ближайшие дни.

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