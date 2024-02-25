Гол Гармаша у відеоогляді матчу Металіст 1925 – Динамо – 2:4
18:18 - Читать на русском
Динамо обіграло Металіст 1925 у поєдинку 18-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Металіст 1925 – Динамо на "Футбол 24".
завершено
Владислав Кабаєв 43’
Владислав Ванат 62’
Владислав Ванат 76’
5’ Денис Гармаш
43’ Владислав Кабаєв
62’ Владислав Ванат
76’ Владислав Ванат
Гармаш на 5-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі, класно пробивши у ближню дев'ятку. Перед перервою Динамо відігралось – Кабаєв потужним ударом прошив Мозіля після розіграшу кутового.
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У другому таймі кияни забили за 7 хвилин двічі, авторами голів стали Ванат та Буяльський. Фрімпонг відіграв один м'яч, але Ванат швидко оформив дубль, вдало зігравши на добиванні.
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