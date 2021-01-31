Схоже, Ліонеля Мессі не на жарт розлютили опубліковані у ЗМІ деталі контракту з Барселоною, згідно з якими він заробив космічну суму протягом 2017-2021 років.

Видання El Mundo опублікувало контракт Мессі з Барселоною, який був конфіденційним. Тепер адвокати зіркового аргентинця вивчають можливість судового позову проти керівних осіб Барселони, які знали про угоду.

Мессі заробив астрономічну суму в Барселоні за останні 4 роки – шокуючі цифри контракту, який веде до банкрутства

Як повідомляє Marca, йдеться про екс-президента Жозепа-Марію Бартомеу та головного фінансиста клубу Оскара Грау, які відповідали за підписання угоди у 2017-му. Під загрозою судового позову опинився нинішній в.о президента "блаугранас" Карлес Тускетс, який знав про цей документ, та ще дві людини, імена яких не називаються.

Зауважимо, з офіційною заявою вже виступила Барселона, яка заперечила причетність до оприлюднення конфіденційного договору та пригрозила виданню судом.

Барса не повернула 200 мільйонів за трансфери: Ліверпуль – найбільший "кредитор", а росіяни – перші у списку боржників