Зірка каталонців Ліонель Мессі точно не жаліється на нестачу фінансів. В його останньому контракті прописані неймовірні суми.

Влітку цього року у Лео завершується угода з Барселоною, яку він підписав у 2017 році за президентсва Жозепа-Марії Бартомеу. Лише за цей час аргентинець заробив космічну суму.

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Як повідомляє Marca з посиланням на El Mundo, до кінця терміну дії контракту Мессі отримає понад 555 мільйонів 237 тисяч євро зарплатні без урахування податків (138 млн за сезон). Згідно з умовами угоди, також передбачені додаткові платежі: 115 мільйонів за підписання контракту та ще 78 – "платіж вірності".

Цікаво, що Барселона вже виплатила Ліонелю 92% суми, передбаченої контрактом. Зауважимо, що лише нещодавно "блаугранас" звітували про борги в понад 1 млрд євро.

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