Каталонський клуб відреагував на оприлюднені дані особистого контракту Ліонеля Мессі. Згідно з ними, Лео в період з 2017 по 2021 роки має отримати 555 млн євро у вигляді зарплати та ще близько 200 у вигляді бонусів.

"Беручи до уваги опубліковану сьогодні в газеті El Mundo інформацію щодо професійного контракту, підписаного між ФК Барселона та Ліонелем Мессі, клуб шкодує про те, що вона була оприлюднена, адже це винятково приватний документ, який регулюється принципом конфіденційності сторін.

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Футбольний клуб Барселона категорично заперечує будь-яку відповідальність за публікацію документа та прийме відповідні судові заходи проти газети El Mundo за шкоду, яка може бути заподіяна в результаті цієї публікації.

Барселона виражає свою абсолютну підтримку Ліонелю Мессі, особливо через спроби дискредитувати його імідж та зруйнувати його відносини з клубом, в якому він пройшов спортивну підготовку, допоки не став найкращим в історії футболу", – йдеться у заяві Барселони на офіційному сайті.

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