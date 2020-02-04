Мессі грав в останніх матчах через біль – парад травм у Барселоні не залишив вибору Сетьєну

Для атакувальної лінії Барселони настали темні часи.

Форвард Барселони Ліонель Мессі брав участь в останніх кількох матчах "блаугранас", незважаючи на біль у стегні, повідомляє ESPN.

Барселона втратила Дембеле до кінця сезону

Через травми Луїса Суареса та Усмана Дембеле наставник каталонців Кіке Сетьєн не міг надати лідеру команди заслуженого відпочинку і ставив Ліонеля у стартовий склад. Також очікується, що аргентинська зірка допоможе своїй команді 6 лютого у чвертьфіналу Кубка Іспанії проти Атлетіка.

В поточному сезоні Ла Ліги Мессі провів 17 матчів, в яких відзначився 14-ма голами та 8-ма асистами.

Зінченко допоміг Ліверпулю, Холанд підкорив Німеччину, Фонсека постраждав від Бога: топ-моменти євровікенду