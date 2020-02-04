Месси играл в последних матчах через боль – парад травм в Барселоне не оставил выбора Сетьену

Сборная Украины — 19:02 15
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Сборная Украины может провести товарищеские матчи во Львове и Киеве перед Евро-2020
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Барселона потеряла Дембеле до конца сезонаИспания — 17:20 163
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Шевченко пригласил еще одного итальянца в тренерский штаб сборной Украины – он выигрывал АПЛ из сенсационным ЛестеромСборная Украины — 16:35 432
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Талант Баварії з табору біженців розриває Бундеслігу, вражає акторською грою та має стосунки з форвардом ПСЖГермания — 14:13 525
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"У Динамо син потрапив не в ті руки": батько Безуса – про Блохіна, дружбу з Ярмоленком, страшний діагноз і Євро-2020Интервью — 12:00 940