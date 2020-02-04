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Месси играл в последних матчах через боль – парад травм в Барселоне не оставил выбора Сетьену

17:45 121 Читати українською
Месси играл в последних матчах через боль – парад травм в Барселоне не оставил выбора Сетьену
Лионель Месси / Фото straitstimes

Для атакующей линии Барселоны наступили темные времена.

 

Форвард Барселоны Лионель Месси участвовал в последних нескольких матчах "блаугранас", несмотря на боль в бедре, сообщает ESPN.

Барселона потеряла Дембеле до конца сезона

Из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле наставник каталонцев Кике Сетьен не мог предоставить лидеру команды заслуженного отдыха и ставил Лионеля в стартовый состав. Также ожидается, что аргентинская звезда поможет своей команде 6 февраля в рамках четвертьфинала Кубка Испании против Атлетика.

В текущем сезоне Ла Лиги Месси провел 17 матчей, в которых отметился 14-ю голами и 8-ю ассистами.

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