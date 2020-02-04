Барселона втратила Дембеле до кінця сезону

Нападник Барселони Усман Дембеле не зможе вийти на поле в поточному сезоні.

Повторний медогляд показав повний розрив проксимального сухожилля двоголового м'яза стегна правої ноги, інформує As. Дембеле знадобиться операція і декілька місяців на реабілітацію. Це рецидив тієї травми, через яку Усман не грає з кінця листопада.

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Нагадаємо, що під час вчорашнього тренування Дембеле відчув дискомфорт і достроково завершив заняття. Гравець перебував на завершальному етапі відновлення після травми.

До слова, в поточному сезоні Дембеле зіграв за Барселону 9 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол. Він перейшов у каталонський клуб влітку 2017 року з Борусії Д за 105 млн євро.

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