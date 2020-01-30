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Мессі – перший гравець в іспанському футболі, який здобув 500 перемог з одним клубом

30 січня 23:38 73 Читать на русском
Мессі – перший гравець в іспанському футболі, який здобув 500 перемог з одним клубом
Ліонель Мессі здобув 500 перемог у футболці Барселони / Фото з відкритих джерел

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі відзначився черговим неймовірним рекордом.

4’ Антуан Грізманн
28’ Клеман Лангле
59’ Ліонель Мессі
78’ Артур
89’ Ліонель Мессі
 
4’ Антуан Грізманн
28’ Клеман Лангле
59’ Ліонель Мессі
78’ Артур
89’ Ліонель Мессі

У матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти колишньої команди українського голкіпера Андрія Луніна Леганеса нападник каталонської Барселони здобув свою 500-ту перемогу в футболці "синьо-гранатових".

Барселона – Леганес – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Ця цифра – рекордний показник для іспанського футболу. Цікаво, що у цьому матчі, який "блаугранас" впевнено виграли з рахунком 5:0, 32-річний аргентинський футболіст відзначився дублем.

Для досягнення ювілейної позначки Мессі знадобилося 709 матчів, із них 627 він починав у стартовому складі. При цьому каталонці з Мессі у складі зазнали 79 поразок і 131 раз зіграли внічию. За цей час Мессі забив 622 голи і зробив 241 результативну передачу.

Барселона вийшла у чвертьфінал Кубка Іспанії, розгромивши Леганес – каталонці здобули найбільшу перемогу при Сетьєні

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Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія Барселона - Леганес
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