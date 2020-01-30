Мессі – перший гравець в іспанському футболі, який здобув 500 перемог з одним клубом

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі відзначився черговим неймовірним рекордом.

У матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти колишньої команди українського голкіпера Андрія Луніна Леганеса нападник каталонської Барселони здобув свою 500-ту перемогу в футболці "синьо-гранатових".

Барселона – Леганес – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Ця цифра – рекордний показник для іспанського футболу. Цікаво, що у цьому матчі, який "блаугранас" впевнено виграли з рахунком 5:0, 32-річний аргентинський футболіст відзначився дублем.

Для досягнення ювілейної позначки Мессі знадобилося 709 матчів, із них 627 він починав у стартовому складі. При цьому каталонці з Мессі у складі зазнали 79 поразок і 131 раз зіграли внічию. За цей час Мессі забив 622 голи і зробив 241 результативну передачу.

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