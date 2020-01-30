Месси – первый игрок в испанском футболе, который добыл 500 побед с одним клубом

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился очередным невероятным рекордом.

В матче 1/8 финала Кубка Испании против бывшей команды украинского голкипера Андрея Лунина Леганеса нападающий каталонской Барселоны одержал свою 500-ю победу в футболке "сине-гранатовых".

Барселона – Леганес – 5:0 – видео голов и обзор матча

Эта цифра – рекордный показатель для испанского футбола. Интересно, что в этом матче, который "блаугранас" уверенно выиграли со счетом 5:0, 32-летний аргентинский футболист отметился дублем.

Для достижения юбилейной отметки Месси понадобилось 709 матчей, из них 627 он начинал в стартовом составе. При этом каталонцы с Месси в составе 79 раз проиграли и 131 раз сыграли вничью. За это время Месси забил 622 гола и сделал 241 результативную передачу.

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