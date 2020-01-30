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Месси – первый игрок в испанском футболе, который добыл 500 побед с одним клубом

30 января 23:38 31 Читати українською
Месси – первый игрок в испанском футболе, который добыл 500 побед с одним клубом
Лионель Месси добыл 500 побед в футболке Барселоны / Фото из открытых источников

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился очередным невероятным рекордом.

4’ Антуан Гризманн
28’ Клеман Лангле
59’ Лионель Месси
78’ Артур
89’ Лионель Месси
 
4’ Антуан Гризманн
28’ Клеман Лангле
59’ Лионель Месси
78’ Артур
89’ Лионель Месси

В матче 1/8 финала Кубка Испании против бывшей команды украинского голкипера Андрея Лунина Леганеса нападающий каталонской Барселоны одержал свою 500-ю победу в футболке "сине-гранатовых".

Барселона – Леганес – 5:0 – видео голов и обзор матча

Эта цифра – рекордный показатель для испанского футбола. Интересно, что в этом матче, который "блаугранас" уверенно выиграли со счетом 5:0, 32-летний аргентинский футболист отметился дублем.

Для достижения юбилейной отметки Месси понадобилось 709 матчей, из них 627 он начинал в стартовом составе. При этом каталонцы с Месси в составе 79 раз проиграли и 131 раз сыграли вничью. За это время Месси забил 622 гола и сделал 241 результативную передачу.

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Испания Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Барселона - Леганес
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