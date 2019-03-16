"Мені соромно за Динамо – давно не пам'ятаю такого знущання", – Алієв прокоментував поразку киян від Челсі

Екс-півзахисник Динамо та збірної України Олександр Алієв поділився враженнями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи між Динамо та Челсі (0:5).

"Тут треба причину шукати не в тренері. Тренер повністю виконує свою роботу. В першу чергу, причина в футболістах. Мені соромно, що зараз таке київське Динамо. Як таке може бути, що в Динамо немає нападника? Гармаш вже центрфорварда грає.

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Результат після першого матчу ніяк не тиснув. Вони повинні були вийти й показати той футбол, в який вміють грати. Вони прекрасно продемонстрували 65 тисячам глядачів, що зараз представляє київське Динамо. Я побачив, що футболісти не відповідають рівню клубу. Вибачте, але я вже давно не пам'ятаю, щоб над командою так знущалися", – сказав Алієв в коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, лондонський клуб каменя на камені не залишив від киян. Підопічні Мауріціо Саррі переграли Динамо на НСК Олімпійський з рахунком 5:0. "Біло-сині" вилетіли з Ліги Європи із загальним рахунком 0:8 за сумою двох матчів.

До слова, вчора стало відомо, що Алієв знайшов собі новий клуб.

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