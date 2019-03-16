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"Мне стыдно за Динамо – давно не помню такого издевательства", – Алиев прокомментировал поражение киевлян от Челси

08:25 137 Читати українською
"Мне стыдно за Динамо – давно не помню такого издевательства", – Алиев прокомментировал поражение киевлян от Челси
Александр Алиев / фото из соцсетей

Экс-полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Лиги Европы между Динамо и Челси (0:5).

 
Оливье Жиру 5’
Оливье Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Оливье Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

"Здесь надо причину искать не в тренере. Тренер полностью выполняет свою работу. В первую очередь, причина в футболистах. Мне стыдно, что сейчас такое киевское Динамо. Как такое может быть, что в Динамо нет нападающего? Гармаш уже центрфорварда играет .

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Результат после первого матча никак не давил. Они должны были выйти и показать тот футбол, в который умеют играть. Они прекрасно продемонстрировали 65 тысячам зрителей, что сейчас представляет киевское Динамо. Я увидел, что футболисты не соответствуют уровню клуба. Извините, но я уже давно не помню, чтобы над командой так издевались", – сказал Алиев в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, лондонский клуб камня на камне не оставил от киевлян. Подопечные Маурицио Сарри переиграли Динамо на НСК Олимпийский со счетом 5: 0. "Бело-синие" вылетели из Лиги Европы с общим счетом 0:8 по сумме двух матчей.

К слову, вчера стало известно, что Алиев нашел себе новый клуб.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Динамо Киев - Челси Александр Алиев Александр Алиев
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