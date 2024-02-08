Контракт французького нападника з ПСЖ закінчується влітку. Кіліан Мбаппе не збирається залишатися у Франції й планує покинути клуб після завершення сезону. Спортивний директор Барселони Деку розповів, що думає про ймовірний трансфер француза до каталонської команди.

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"Побачимо. Було б помилкою продати Френкі де Йонга та Рональда Араухо заради Мбаппе. Це погіршило б команду", – цитує Деку AS.

Нагадаємо, нещодавно два англійські гранди, Ліверпуль та Арсенал, відмовилися від підписання Мбаппе через непомірну зарплатню. Вважається, що Кіліан близький до підписання контракту з Реалом.

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