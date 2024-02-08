Контракт французского нападающего с ПСЖ истекает летом. Килиан Мбаппе не собирается оставаться во Франции и планирует покинуть клуб после завершения сезона. Спортивный директор Барселоны Деку рассказал, что думает о вероятном трансфером француза в каталонскую команду.

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"Посмотрим. Было бы ошибкой продать Френки де Йонга и Рональда Араухо ради Мбаппе. Это ухудшило бы команду", – цитирует Деку AS.

Напомним, недавно два английских гранда, Ливерпуль и Арсенал, отказались от подписания Мбаппе из-за непомерной зарплаты. Считается, что Килиан близок к подписанию контракта с Реалом.

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