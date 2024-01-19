У свої 25 років Кіліан Мбаппе переживає переломний момент у кар'єрі. Капітан збірної Франції напередодні Євро-2024 та ключова фігура нового спортивного проєкту ПСЖ, французький нападник розривається від амбіцій, ставить рекорд за рекордом і не встановлює для себе жодних обмежень. Що далі?

Кіліан Мбаппе має голову на плечах і твердо стоїть на шляху до своєї мети. Коли бачиш його наступного дня після гіркої нічиєї з Ньюкаслом на Парк де Пренс у передостанньому турі групового етапу Ліги чемпіонів, французький вундеркінд вже зосереджений на наступному матчі Ліги 1. Його розчарування від попереднього дня вже не відчувається.

"Футбол – складна річ, і ти швидко забуваєш як позитивний досвід, так і негативний. Завжди доводиться пристосовуватися і переосмислювати себе", – каже Кіліан.

Через чотири дні ПСЖ вирушає в коротку подорож до Гавра в Нормандію. Все, про що він може думати – це поїздка, і він щойно купив собі нову Playstation Portal, щоб пережити дві з половиною години автобусної подорожі.

Упродовж інтерв'ю футболіст робить кілька зауважень, які нагадують нам, що за міжнародною суперзіркою з безмежними амбіціями, яка до міліметра відпрацьовує свій імідж і комунікацію, залишається хлопчик з пристрастю до спорту і захопленнями свого віку. Ця незаймана свіжість, безсумнівно, є однією зі сильних сторін Кіліана Мбаппе, одним із ключів до його рішучості, бажання продовжувати прогресувати, побити всі рекорди і, зрештою, залишити слід в історії свого виду спорту.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?

"Бажання перемагати, розширювати межі і робити великі справи вкоренилося в мені. Я думаю, що завдячую цьому освіті та настановам, які я отримав на полі та поза ним, що допомогло мені розвиватися як гравцеві та людині. Ми схильні забувати про це, але ми все ще залишаємося вічними дітьми, коли граємо у футбол. Звичайно, рівень змінюється, але менталітет – ні, тому що пристрасть залишається з роками",– цитує Мбаппе журналіст.

Фото: Malick Bodian для GQ

Амбіції та досконалість

Можна годинами перераховувати рекорди та статистику цього уродженця містечка Бонді, що поблизу Парижа. Він виграв чемпіонат світу у дев'ятнадцять років, а потім став наймолодшим гравцем, який потрапив до першої п'ятірки володарів "Золотого м'яча". Він вже є найкращим бомбардиром в історії ПСЖ і рано чи пізно досягне такого ж статусу зі збірною Франції. Шестиразовий чемпіон Франції, одягнений у звичайну чорну футболку та спортивний костюм Jordan пастельних тонів, усміхається, а потім каже, що всі ці рекорди не займають його думки щодня, а лише підкреслюють його внесок у команду, чи то на клубному, чи то на міжнародному рівні.

"Тиск не впливає на мене негативно, і він потрібен мені для того, щоб виступати. Це те, що дозволяє мені підтримувати рівень досконалості, необхідний для того, щоб грати на найвищому рівні", – говорить француз.

Кіліан Мбаппе більше думає про перемогу в Лізі чемпіонів, ніж про підняття "Золотого м'яча”, так само, як він присвячує свою енергію пошуку шляхів для продовження свого прогресу, а не прислухається до критики і очікувань ЗМІ та громадськості.

"Ми живемо в епоху надмірного споживання, з великою кількістю матчів, де люди багато чого очікують від гравців. Я показав, що тиск не впливає на мене негативно, і я б навіть сказав, що він мені потрібен для того, щоб виступати. Це те, що дозволяє підтримувати рівень досконалості, необхідний для гри на найвищому рівні", – зазначає гравець.

Фото: Malick Bodian для GQ

Кіліан Мбаппе був на вершині своєї гри з шістнадцяти років. З моменту свого професійного дебюту з Монако, а потім переходу до ПСЖ у 2017 році (на правах оренди з правом викупу за 180 мільйонів євро), його амбіції продовжували зростати, підживлювані постійним бажанням розвиватися як футболіст. Нещодавно він підтвердив своє бажання стати більш досконалим гравцем і розширити свій діапазон.

"Це мене не дивує, тому що він перфекціоніст і конкурент. Він завжди хоче робити більше і краще у всіх сферах", – каже мені тренер збірної Франції Дідьє Дешам.

Колишній тренер збірної Франції та Ювентуса каже, що спочатку гра головою не була частиною гри його підопічного, але він помітив його прогрес і нагадує мені про гол у ворота Австралії на чемпіонаті світу в Катарі – після дуелі з Гаррі Саутаром, захисником, який має майже двометровий зріст.

"Планка вже встановлена дуже високо. Хоча кількість забитих ним голів вражає, він, мабуть, все ще може бути трохи влучнішим у своєму завершенні", – продовжує Дешам.

Але Кіліан Мбаппе має більш глобальний підхід до прогресу.

"Я вважаю, що крім технічних параметрів, кращого володіння лівою ногою чи головою, найважливіше – це розширити своє бачення спорту. Граючи під керівництвом різних тренерів, я навчився шести-семи способів виконувати свою роботу. Я розвивав різні грані своєї гри і постійно оновлювався. Правильне мислення для прогресу – це слухати та адаптуватися", – розповідає Кіліан.

Фото: Malick Bodian для GQ

Щоб пройти кожен етап, Кіліан Мбаппе покладається на надзвичайний менталітет і відкритість, спирається на свої численні надихаючі зустрічі з великими спортсменами, такими як Роджер Федерер, Кевін Дюрант, Рафаель Надаль, Нікола Карабатіч і Новак Джоковіч, а також погоджується брати на себе більшу відповідальність. Останнім прикладом цього є його роль капітана збірної Франції, яка дозволила йому стати більш зрілим і зблизитися з партнерами по команді.

"Капітан є гарантом і посланцем групи, і тепер мій обов'язок – зв'язатися з кожним гравцем, щоб переконатися, що всі перебувають в найкращому стані, щоб допомогти команді. Велика різниця порівняно з тим, що було раніше, полягає в тому, що моя увага була дійсно зосереджена на моїй грі і на тому, що я можу принести команді як особистість. Бути капітаном – це абсолютно новий погляд на футбол", – пояснив Кіліан.

Вже перебуваючи лідером на полі, Кіліан Мбаппе все більше стає ним поза межами, і цей перехід здається природним.

"Ця відповідальність не лягає важким тягарем на його плечі. Він має можливість виступати сполучною ланкою між молодими і не дуже молодими, на полі і за його межами. Минуло дев'ять місяців, і я бачу, хоча у мене не було жодних сумнівів, що Кіліан у ролі капітана – це добре для французької команди. Він у французькій команді вже майже сім років. Мбаппе встиг побачити і почути, зокрема, Уго Льоріса і Рафаеля Варана, з якими у нього були дуже хороші стосунки. Він дуже добре взяв на себе відповідальність. Він відданий своїй місії, особливо коли мова йде про те, щоб розслабити молодих гравців", – зазначив Дідьє Дешам.

Забагато футболу?

У Кіліана Мбаппе втома після матчу, але він в порядку. Він зосереджений і відпочив якнайкраще. Протягом багатьох сезонів і через кілька травм нападник ПСЖ, який вже зіграв понад чотириста матчів за професіональний клуб, навчився індивідуалізувати та оптимізувати своє фізичне відновлення. Його більш м'язисте тіло вимагає більше вправ перед матчами і більше часу в руках фізіотерапевтів після них. І в цьому є сенс.

"Вся ця невидима робота дає можливість грати один матч за іншим і легше відновлюватися після травм. У мене вдома є добре обладнаний тренажерний зал, але я вважаю за краще проводити якомога більше часу в тренувальному центрі і робити там все, що потрібно, навіть якщо це означає затримуватися допізна. Відновлення – це ще й психологічне відновлення. Клуб – це робота, а вдома – спокійний простір, де я розслабляюся і проводжу час із сім'єю, яку нечасто бачу", – розповідає Кіліан.

Фото: Malick Bodian для GQ

Однак ці моменти перепочинку, ймовірно, ставатимуть дедалі рідкіснішими через тривожне збільшення кількості матчів для футболістів на найвищому рівні. У звіті FIFPRO, міжнародної федерації, що представляє інтереси професійних гравців, за червень 2023 року підкреслено серйозність ситуації і те, наскільки фізичному та психічному здоров'ю спортсменів і спортсменок шкодить брак часу на відновлення. Новий формат Ліги чемпіонів і перехід до чемпіонату світу з 2026 року на 48 команд (з 32 команд) навряд чи допоможуть вирішити цю проблему. Колишній капітан Les Bleus Рафаель Варан вже ділився зі мною своїми побоюваннями з цього приводу на початку минулого року, через кілька місяців після складного чемпіонату світу в Катарі.

"Я боюся, що ми побачимо набагато коротші кар'єри, і що гравцям доведеться дуже рано залишити збірну Франції, тому що фізичні та психічні вимоги, які пред'являються сьогодні, просто за межею", – попередив досвідчений захисник Манчестер Юнайтед.

Упродовж останніх кількох місяців у футболі тільки й розмов, що про це говорять. Французький півзахисник мадридського Реала Орельєн Чуамені також висловлювався цієї осені, а менеджер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола виступав проти цього явища. Під час останньої міжнародної перерви зірки світового рівня, такі як Вінісіус, Ерлінг Холанд, Гаві, Маркус Рашфорд, Едуардо Камавінга та багато інших, були недоступні протягом різних періодів часу. Кіліан Мбаппе побоюється, що між гравцями, глядачами та владою розвивається розрив зв'язку.

"Ми наближаємося до моделі НБА з сезонами по сімдесят ігор. Особисто я не проти грати стільки ігор, але ми не зможемо бути хорошими кожного разу і давати публіці видовище, якого вона очікує. В НБА гравці не грають кожну гру, і франшизи практикують управління навантаженням (відпочивають зірки, які не травмовані). Але сьогодні, якби я вирішив сказати: "Я втомився, я не граю в суботу", це не пройшло б добре. Глядач, який платить за квиток, і який, можливо, побачить вас лише раз за сезон, хоче побачити виступ, гідний своєї назви, і це нормально. Однак, якщо кількість матчів збільшується, футбол стикається з іншими методами управління. Я не хочу проповідувати, але ми повинні думати разом, щоб запропонувати найкраще видовище, щоб гравці, глядачі та влада могли розділити його", – висловив свою думку Мбаппе.

Фото: Malick Bodian для GQ

Поки ця дискусія не розпочалася, нападник ПСЖ думає насамперед про сезон у своєму клубі та Євро з Les Bleus, а не стільки про свій новий статус. Окрім того, що Кіліан Мбаппе завоював капітанську пов'язку своєї національної збірної, він скористався відходом Неймара до саудівського клубу Аль-Хіляль та переходом Ліонеля Мессі до Маямі минулого літа, щоб стати обличчям нового ПСЖ – принаймні, на один сезон. Жоден чинний футболіст у Європі не має такої медіа-аури чи спортивного потенціалу, як Мбаппе, навіть Ерлінг Холанд чи британський півзахисник Реала Джуд Беллінгем.

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"Багато великих гравців, які залишили свій слід в історії футболу, покинули Європу цього літа, і ми вступаємо в нову еру у футболі. Це нормальний цикл цього виду спорту, і в якийсь момент настане і моя черга піти. Я не хвилююся через ці зміни і просто думаю про продовження своєї кар'єри та про те, щоб йти своїм шляхом", – говорить Мбаппе.

Шляхом, позначеним великими колективними цілями: Ліга 1, Ліга чемпіонів та Євро. Після особливо прикрого 2021 року та поразки в серії пенальті від Швейцарії на Євро, Les Bleus прагнутимуть досягти більшого та зарекомендувати себе як одного з фаворитів змагань.

"Ми одна з найбільш очікуваних команд на цьому турнірі, і ми готові та впевнені в собі. Ми дуже добре пройшли відбір, і наша мета – перемогти. Спортивна та людська динаміка групи є першокласною. Цього року ми втратили кількох великих чемпіонів, деяких надзвичайно важливих гравців, таких як Уго (Льоріс) і Рафаель (Варан), але, зрештою, це не вплинуло на групу. Це свідчить про справжню згуртованість і здатність адаптуватися", – підтвердив Кіліан Мбаппе.

Під керівництвом нового капітана Les Bleus легко домінували у своїй відбірковій групі і навіть встановили рекорд найбільшої перемоги в історії французької команди (14:0 проти Гібралтару). Неабияке досягнення.

Рекордна перемога "синіх" з шедевром Мбаппе у відеоогляді матчу Франція – Гібралтар – 14:0

"Такий рахунок ніколи не буває анекдотичним, і що виділяється в цьому матчі, так це повага, з якою ми ставилися до нашого суперника, до себе і до глядачів. Ми грали з першої хвилини до останньої, і я думаю, що всі покидали стадіон зі словами: "Хлопці нас потішили, це був чудовий виступ". Я розумію, що ми грали не проти сильного суперника, але цей матч показав, що ця група особлива і хоче увійти в історію. Звичайно, про нас будуть пам'ятати, тільки якщо ми виграємо великі змагання, але тоді, можливо, люди будуть пам'ятати, що це також була команда, яка виграла 14:0", – сказав Кіліан.

Мбаппе також хотів би, щоб його запам'ятали як гравця, який приніс Франції олімпійський титул.

"Я досягнув такого етапу в своєму житті та кар'єрі, коли більше не хочу форсувати події. Якщо мені дозволять зіграти на Олімпіаді, я із задоволенням поїду, але якщо це неможливо, зрозумію. Для будь-якого спортсмена чи спортсменки Олімпійські ігри посідають особливе місце, і я вже хотів поїхати в Токіо, тому що хочу виграти все і вписати своє ім'я в історію французької команди як гравець, який розраховував на перемогу", – заявив феномен.

Юнак має намір написати власну історію на полі та поза ним. Він усвідомлює свій вплив і хоче використовувати його для служіння своїм цінностям і проектам, а не лише інтересам великих брендів. Він ніколи не соромився висловлюватися на соціальні теми, наприклад, засуджувати расизм на трибунах і в соціальних мережах або ставити під сумнів систему експлуатації іміджевих прав гравців французької збірної, бойкотуючи кілька фотосесій, запланованих зі спонсорами Les Bleus у 2022 році. Бути пов'язаним з мережею швидкого харчування або оператором спортивних ставок було абсолютно несумісним з його амбіціями. Перетягування канату з Федерацією футболу Франції завершилося у вересні минулого року переглядом угоди, яка до того часу зобов'язувала французьких легіонерів брати участь у комерційних операціях, організованих ФФФ, без права доступу для основних зацікавлених сторін.

Як і інші видатні спортсмени та спортсменки, Кіліан Мбаппе прагне змінити ситуацію і в 2020 році заснував власний фонд Inspired by KM – структуру, яка підтримує 98 молодих людей у паризькому регіоні, даючи їм змогу брати участь у культурних заходах і відкривати для себе різноманітні види дозвілля, щоб відкрити їхній розум і запропонувати їм нові можливості.

"Мене завжди виховували для того, щоб передавати та ділитися. Щоб досягти того, що я маю сьогодні, я, безумовно, мав талант, але мені допомогли, і мені пощастило зустріти потрібних людей у потрібний час, які допомагали мені на різних етапах мого життя. Тепер, коли можу передати естафету, хочу допомогти молодому поколінню якнайкраще", – говорить Кіліан Мбаппе.

Ми говоримо про поїздку його фонду до Нью-Йорка наприкінці 2022 року, а також про його зустріч з Леброном Джеймсом у США під час рекламної кампанії Nike кілька років тому. Подія, яка надихнула гравця ПСЖ у багатьох сенсах.

"У нього набагато просунутіша кар'єра, ніж у мене, і проекти поза спортом, які закріпили його місце як легенди. Можливість отримати пораду від таких натхненних особистостей – це шанс скоригувати мої проекти і створити щось своє, максимально ефективне для сучасної молоді. Ці проекти ростуть разом зі мною і є предметом моєї особливої гордості. Для мене важливо передавати такі цінності, як обмін і спільне використання, оточуючи себе партнерами, які підтримують, але, перш за все, розуміють і підтверджують мою відданість суспільству", – з захопленням розповів француз.

У свої 25 років Кіліан Мбаппе переживає переломний момент у спортивній кар'єрі і контролює ситуацію. Його контракт з ПСЖ закінчується в червні наступного року, і після семи сезонів титулів і рекордів, а також спортивної напруги і розчарувань, нападник знову опинився перед дилемою: чи продовжувати будувати навколо себе справжню команду, щоб привести ПСЖ до першої в історії перемоги в Лізі чемпіонів і назавжди закарбувати своє ім'я в золотій книзі французького футболу, або ж прокласти свій власний шлях, приєднавшись до іншої ліги і досягти успіху в іншому місці. Яким би не було його рішення, третій найбільш високооплачуваний спортсмен на планеті (120 мільйонів доларів заробітку у 2023 році за версією Forbes) повинен зірвати джекпот. Тож це буде більше питання можливостей, ніж грошей.

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