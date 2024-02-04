Президент Реала Флорентіно Перес впевнений, що з другої спроби все ж привезе Кіліана Мбаппе на Сантьяго Бернабеу.

Упродовж тижня кілька ЗМІ повідомили, що трансфер зірки ПСЖ у Мадрид неминучий. Цю інформацію підтверджує журналіст Рамон Альварес де Moн, який найближений до Реала.

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Флорентіно Перес після матчу з Хетафе нібито зайшов до роздягальні і поговорив з тренерським штабом. Бос "вершкових" розповів Карло Анчелотті, що трансфер Мбаппе справді дуже близький. Цю розмову випадково почув один з гравців Реала.

Зауважимо, що схожа історія траплялась 2 роки тому. ЗМІ наввипередки гуділи про перехід Мбаппе в Реал, проте Кіліан раптом підписав новий контракт з ПСЖ на розкішних умовах.

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