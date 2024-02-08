Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе міг зазнати травми після дій захисника Бреста Ліліана Брассьє.

Парижани в 1/8 фіналу Кубка Франції здобули перемогу над "піратами" (3:1). Кіліан Мбаппе забив перший гол у ворота Бреста.

30-й гол Мбаппе у сезоні у відеоогляді матчу ПСЖ – Брест – 3:1

На 69 хвилині центральний захисник бретонського клубу Ліліан Брассьє грубо сфолив проти нападника ПСЖ. Гравець Бреста наступив шипами на щиколотку, за що отримав другу жовтку карту і був вилучений з поля. Мбаппе, попри біль, зумів продовжити гру.

Як розповів Луїс Енріке в інтерв'ю L'equipe, тренерський штаб вважає, що Кіліан уник серйозного пошкодження.

Нагадаємо, Мбаппе у поточному сезоні зіграв у 29 матчах за парижан у всіх турнірах. В активі француза 30 голів та сім результативних передач.

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