Чутки навколо майбутнього Кіліана Мбаппе у ПСЖ знову з'являються чи не кожної години.

Напередодні стало відомо, що 23-річний француз хоче покинути столицю Франції вже цієї зими, хоч лише у травні підписав контракт на 3 роки. Ба більше, бажання піти було чи не одразу після укладання угоди.

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За інформацією Marca, Кіліан висловив наміри змінити клубну прописку у липні цього року. Далі відбулось кілька розмов з керівництвом ПСЖ, яке встановило цінник у 400 мільйонів євро, а також категорично відкинуло можливість продажу в мадридський Реал.

Мбаппе нібито мав варіант з переходом у Ліверпуль, але через різноманітні причини оточення футболіста не намагалось детально пропрацювати цю пропозицію. Загалом форвард розчарований тим, що кілька його обіцянок не були виконані керівництвом столичного клубу.

У поточному сезоні Кіліан провів у футболці парижан 13 поєдинків, у яких відзначився 12 голами.

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