Перед поєдинком з Бенфікою (1:1) у Лізі чемпіонів преса зарясніла повідомленнями про бажання 23-річного француза покинути клуб уже взимку. Після матчу про це очікувано питали в тренера та одноклубників.

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"Я не обговорював з Кіліаном цю тему, всі думки були про прийдешню гру. Він віддав багато сил на полі, показав, що він видатний гравець. Мбаппе сконцентрований на матчах і на наших виступах у турнірах. Зі слуху роблять новину, а з новини – заяву. Мене здивувало, що це з'явилося просто перед важливим матчем", – цитує Гальтьє RMC Sport.

Думка Рамоса доволі схожа. "Єдине, що я можу вам сказати, – це те, що я дружу з Кіліаном, він дуже щасливий тут. Я не вірю чуткам. Ми зосереджені на нашій роботі і не читаємо газет", – наводить слова оборонця Foot Mercato.

У матчі з Бенфікою форвард став найкращим бомбардиром ПСЖ у Лізі чемпіонів, забивши 31 м'яч, що на 1 більше, ніж було у Кавані. Влітку Кіліан підписав новий контракт на 3 роки.

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