Ліга чемпіонів, 4 тур

Мілан – Челсі – 0:2

Голи: Жоржінью, 21, Обамеянг, 34

Вилучення: Томорі, 18

Динамо Загреб – Зальцбург – 1:1

Голи: Любічіч, 40 – Зайвальд, 12

Борусія Д – Севілья – 1:1

Голи: Беллінгем, 35 – Н'янзу, 18

ПСЖ – Бенфіка – 1:1

Голи: Мбаппе, 40 (пен) – Маріу, 62 (пен)

Мілан повторно програв Челсі. Не обійшлося без скандалу. На 18-й хвилині суддя залишив "россонері" в меншості. Дуже суперечливе рішення. Томорі переслідував Маунта у штрафному майданчику, легенько поставив руку на плече, однак арбітр вгледів кримінал. Пенальті та червона для захисника Мілана. Жоржінью реалізував 11-метровий.

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Вже у меншості Мілан спробував відігратися, однак Жиру змарнував шикарний момент. Челсі ще до перерви подвоїв перевагу після комбінації через центр – відзначився Обамеянг. Тим голом для Мілана все завершилося. Обамеянг і Галлахер могли довести рахунок до розгромного, однак пробачили господарям помилки.

Челсі набрав 7 очок і очолив групу E. Мілан з 4 балами йде третім. На другому місці розмісився Зальцбург, який сьогодні розписав нічию з загребським Динамо. Зайвальд відкрив рахунок на контратаці, а Любічіч гарматним прострілом відновив паритет.

ПСЖ знову не зумів переграти Бенфіку. Гра вийшла не надто видовищною – команди на двох завдали 12 ударів. Наслідки того, що не було Мессі. Мбаппе вивів ПСЖ вперед з пенальті, зароблений Бернатом. Бенфіка відігралася також з пенальті. Верратті збив на краю штрафного Рафу Сілву, а Жоау Маріу точно пробив.

ПСЖ і Бенфіка поділили очки, набрали по 8 пунктів і зберегли лідерство у групі Н. Обидві команди вийдуть у плей-офф, якщо обіграють Маккабі. Ювентус подарував конкурентам спокійне життя.

Дортмундська Борусія розписала нічию з Севільєю, чим гарантувала Манчестер Сіті вихід з групи. Німці також однією ногою в плей-офф, маючи 5 очок переваги над конкурентами. На гол Н'янзу зі стандарту Борусія відповіла точним ударом Беллінгема після прострілу Меньє.

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