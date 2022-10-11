Стосунки між ПСЖ та Мбаппе остаточно зіпсувались – Кіліан подавав запит на відхід з клубу ще у липні, повідомляє Marca.

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Керівництво паризького клубу тоді погодилось співпрацювати з нападником на певних умовах, проте деякі з обіцянок були нездійсненними, що розчарувало зірку. Тепер Кіліан має намір піти з ПСЖ вже цієї зими, але є одна умова: новим клубом француза не повинен стати Реал. У Мбаппе ж залишилась мрія пограти за "вершкових", а гроші для нього не мають значення. Якщо переїзд в Мадрид так і не відбудеться, форвард розгляне варіант з Ліверпулем.

Президент Реала Флорентіно Перес виступав з категоричною заявою щодо можливого підписання форварда після його відмови. Як вдалось дізнатись L`Equipe, контракт з Мбаппе розрахований до 2024 року, а не до 2025 року, як повідомлялось раніше.

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