Слухи вокруг будущего Килиана Мбаппе в ПСЖ снова появляются чуть ли не каждый час.

Накануне стало известно, что 23-летний француз хочет покинуть столицу Франции уже этой зимой, хотя только в мае подписал контракт на 3 года. Более того, желание уйти было едва ли не сразу после заключения соглашения.

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По информации Marca , Килиан выразил намерение сменить клубную прописку в июле этого года. Далее последовало несколько разговоров с руководством ПСЖ, которое установило ценник в 400 миллионов евро, а также категорически отвергло возможность перехода в мадридский Реал.

Мбаппе якобы имел вариант с переходом в Ливерпуль, но по разным причинам окружение футболиста не пыталось подробно проработать это предложение. В общем, форвард разочарован тем, что несколько его обещаний не были выполнены руководством столичного клуба.

В текущем сезоне Килиан провел в футболке парижан 13 поединков и отличился 12 голами.