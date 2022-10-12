Мбаппе стремился уйти из ПСЖ еще летом – Париж захотел 400 миллионов и поставил ультиматум
Слухи вокруг будущего Килиана Мбаппе в ПСЖ снова появляются чуть ли не каждый час.
Накануне стало известно, что 23-летний француз хочет покинуть столицу Франции уже этой зимой, хотя только в мае подписал контракт на 3 года. Более того, желание уйти было едва ли не сразу после заключения соглашения.
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По информации Marca, Килиан выразил намерение сменить клубную прописку в июле этого года. Далее последовало несколько разговоров с руководством ПСЖ, которое установило ценник в 400 миллионов евро, а также категорически отвергло возможность перехода в мадридский Реал.
Мбаппе якобы имел вариант с переходом в Ливерпуль, но по разным причинам окружение футболиста не пыталось подробно проработать это предложение. В общем, форвард разочарован тем, что несколько его обещаний не были выполнены руководством столичного клуба.
В текущем сезоне Килиан провел в футболке парижан 13 поединков и отличился 12 голами.
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