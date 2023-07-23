Майбутнє Кіліана Мбаппе – одна з головних трансферних інтриг літа, а, ймовірно, навіть наступного сезону. Нещодавно француз оголосив про те, що покине столицю Франції після завершення терміну дії свого контракту – у 2024 році. Однак Мбаппе настільки імпульсивний, що статися може все що завгодно. Неможливо сказати, де опиниться Кіліан і коли.

Феномен переходив у ПСЖ вже у статусі зірки, хоча тоді Кіліану було всього 19 років. На той час він відіграв два повних сезони, став найкращим молодим гравцем Ліги 1, здобув чемпіонство в національній першості й встиг засмутити Пепа Гвардіолу в Лізі чемпіонів.

180 мільйонів євро витратили парижани, щоб забрати до себе одного з найталановитіших футболістів свого покоління. Мбаппе одразу зробили одним з найвисокооплачуваніших гравців. Більше за нього в команді отримував тільки Неймар. Француз сумлінно почав виконувати свою роботу, забивав голи та ставав найкращим бомбардиром не тільки ПСЖ, а й всього чемпіонату.

Після завоювання титулу чемпіона світу-2018 з Францією софіти були повернені у бік Мбаппе. Не було сумнівів, що француз на роки стане головним кандидатом для "Золотого м’яча".

ПСЖ засипає грошима, але порушує всі обіцянки

Трансферне вікно-2021 було ознаменоване мильною драмою "Мбаппе йде в Реал". Усі інсайдери, журналісти в один голос заявляли, що ось-ось мадридці оголосять про найочікуваніший перехід. Однак всі помилялися. Мбаппе продовжив угоду з Катаром. На француза звалилася тонна критики. Кіліана звинувачували в тому, що він зрадив мрію, вибравши гроші. Йому, звичайно, за продовження відвалили величезний підписний бонус, підвищили зарплатню й додали плюшку за лояльність.

Так, гроші, але потрібно згадати, що стояло за продовженням контракту. Окрім фінансової вигоди Мбаппе обіцяли, що він буде центральною фігурую в проєкті, що катарці забезпечать команду трансферами футболістів, які допоможуть вигравати титули. А натомість слова залишились словами. Трансфери Вейналдума і Данілу важко назвати підсиленням, як і Рамоса, при всій повазі до його звершень. А ще прийшов Лео Мессі. Останні два – скоріше не про довгостроковий проєкт, а про імідж, про підписників в інстаграмі. ПСЖ забув, що вони вже побудували бренд, а ось команду – досі ні. Коли у твоєму розпорядженні є гравець, який здатний на довгі роки стати твоїм центром, ти не будуєш навколо нього, а навпаки поводишся, як "грошовий мішок", затягуючи зірок на зорі кар’єри.

Катару перед чемпіонатом світу у своїй країні потрібен був Мбаппе саме для іміджу. Й у фіналі зійшлися дві зірки ПСЖ. Попри те, що збірна Катару провалилася, Емір Аль Тані з задоволенням спостерігав, як його Кіліан та Лео борються за трофей. Один став переможцем, інший влаштував феєрію. Це саме те, чого хотів Катар – продемонструвати породистих скакунів і байдуже, що ПСЖ на євроарені зазнає невдач. Але ми забігли вперед.

Повернімося знову до літа 2021 року. Вмовляли Мбаппе не тільки грошима. Натиснула на нападника і влада. Президент Макрон двічі особисто дзвонив Кіліану. Це була тонка гра на слабкостях гравця. Після підписання контракту з ПСЖ Мбаппе в інтерв’ю сказав: "Покинути мою країну… Ось так… Є й сентиментальний бік. Для мене було важливо залишитись у моїй країні".

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Ніхто не знає, що сказав Макрон гравцю, але, схоже, ці слова подіяли на нього. Не треба забувати, що Мбаппе для Франції став впливовою фігурою і молодь хоче бути схожою на нього. Молодий темношкірий гравець, чий статус можна використовувати в політичних цілях – що ще треба? Якщо думаєте, що це нісенітниця, то даремно. Статус Кіліана вже використовував Макрон під час офіційних зустрічей.

Мбаппе зробив свій вибір. Він не зрадив своїй мрії грати за Реал, він просто змінив мрію. Майже в кожному інтерв’ю після переходу в ПСЖ він говорив, що хотів би щось виграти з клубом на євроарені. І шанс міг бути, якби катарці розвивали свій проєкт, а не бренд.

Жорсткі методи ПСЖ: Катар йде на все, аби втримати гравця

Контракт Мбаппе з ПСЖ спливає у 2024 році. Новий поворот цієї справи стався тоді, коли в пресу потрапив лист, у якому француз повідомляв, що не буде активувати додатковий рік і піде по закінченні угоди.

Найцікавіше, що Кіліану нічого не потрібно було надсилати ПСЖ. Пролонгацію міг активувати тільки він. Це більше схоже на крик про допомогу. Він кілька разів повторив перед камерами, що хоче піти. Раніше Мбаппе не був настільки категоричним і не робив ніяких офіційних заяв до продовження контракту з ПСЖ.

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Звичайно, Катар роздратувала поведінка француза. Імідж – все для ПСЖ, тому відпускати Мбаппе безплатно ніхто не хоче. Та й взагалі його відпускати з Парижа ніхто не збирається без скандалу.

Катар почав діяти як завжди – обіцяючи золоті гори. Подейкують, французу запропонували аж мільярд євро і 10 років контракту. А далі що? Принцесу та пів царства? Ні, Нассер Аль-Хелаїфі вдався до стандартних методів ПСЖ. Не раз паризький клуб звинувачували в тому, що він має армію ботів, яку випускають на волю, коли треба натиснути на гравця. Мбаппе одразу став "жадібним бігунком", зрадником, який тільки й хоче, що забрати влітку наступного року виплати і втекти.

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Інший момент тиску – повідомлення від "своїх" журналістів про те, що Кіліан, навіть якщо залишиться, буде сидіти на лаві. Відправляти гравців до темних винних погребів, здається, вже увійшло у звичку ПСЖ. Такий метод не спрацював з Рабйо, якого рік тримали якомога далі від команди за небажання продовжувати угоду, але від нього не відмовилися. Парижани пішли далі і не взяли Кіліана Мбаппе в турне Японією. Це можна розцінювати як сигнал того, що ПСЖ дійсно готовий будувати нову команду і не ставити зірок вище за клуб, а можна – як ще одну спробу вмовити Мбаппе.

Для ПСЖ втрата головного таланта обернеться фінансовими труднощами. По-перше, це ставить під питання деякі спонсорські контракти, зав’язані на перебування зірок у команді. По-друге, потрібно десь ще знайти кошти на виплату Кіліану і вписатися у фейр-плей. З останнім у ПСЖ і так постійні проблеми. Слід пам’ятати, що в Лізі 1 немає величезних сум, як в АПЛ, за ТВ права. Все настільки скромно, що клубам ледве вистачає для виживання.

Ніякі погрози з боку ПСЖ не впливають на рішення Мбаппе. Він рішуче налаштований покинути Францію влітку. Втім, невідомо, які ще важелі тиску зможе активувати Катар, до яких маніпуляцій вдасться Нассер Аль-Хелаїфі.

А де ж увесь час Реал?

Після фіаско у 2021 році здавалось, що Мадрид остаточно відмовився від Мбаппе. Але Флорентіно Перес ніколи не забував про Кіліана. І зараз Реал обрав найкращу стратегію – вони просто спостерігають за розвитком подій. Мадридці не роблять жодних офіційних кроків, оскільки знають, що в ситуації ПСЖ – Мбаппе все може змінитися дуже швидко.

План Реала полягав у тому, щоб мати фінансову змогу підписати француза. Відхід Бензема і Азара суттєво вплинули на зарплатну відомість, що дає певні можливості мадридцям. Залишається тільки запастись попкорном і чекати.

Доля Мбаппе в його руках і йому обирати, що для нього найкраще. Що б не сталося, французький феномен все одно роздратує половину футбольної спільноти. Якщо обере Реал – скажуть, що вибрав найлегший спосіб виграти Лігу чемпіонів. Якщо залишиться в Парижі – цей вибір завжди буде асоціюватися з грошима. Він не зможе задовольнити всіх, належить обрати тільки те, що потрібно йому.

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